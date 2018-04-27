欧盟恐因中美贸易对峙而受拖累

（早报讯）法国财政部长勒梅尔表明，如果美国政府下周决定将金属进口关税永久化，那么欧盟准备对美国实施报复。

勒梅尔（Bruno Le Maire）27日在保加利亚首都索菲亚的欧元财长会议前说：“我们坚信，我们不必成为美国和中国之间可能爆发的贸易战的连带损害……我们充分认识到钢铁和铝产能过剩的问题。”他说，但“正确的解决方案不是提高对欧盟的关税。”

3月份，美国政府宣布计划对包括欧盟在内的对手和盟国实施25%的钢铁关税和10%的铝关税。欧盟获得了临时豁免，该豁免将于5月1日到期。欧盟已经提出永久性豁免的要求，并威胁要对28亿欧元（45.04亿新元）的美国商品施针锋相对的关税，并向世界贸易组织提起申诉。

彭博社的报道引述勒梅尔说：“我们准备与美国朋友就世贸组织的未来展开讨论……但首先，我们必须要解决新关税的问题。”

欧盟贸易专员马尔斯托姆（Cecilia Malmstrom）本周警告美国，如果美国拒绝给予永久性豁免，那么欧盟将在世界贸易组织（WTO）对其提起申诉。

勒梅尔说：“我们下周就将知道美国政府的决定，但昨天我已明确表示，如果美国政府决定提高对欧盟的关税，那么欧洲委员会和欧盟必须准备好做出一切适当的决定。”勒梅尔指出：“钢铁和铝产能过剩的责任不在欧盟。”

免费试阅14天