特朗普就北约防务与美欧贸易再向德国施压

（早报讯） 美国总统特朗普周五在白宫会见到访的德国总理默克尔，其间就北约防务与美欧贸易问题再向德国施压。

特朗普在当天下午举行的联合记者会上说，美国在北约军费开支中承担了“过重负担”，北约对于欧洲的帮助远大于对美国，包括德国在内的北约盟国应在防务开支上作出更大贡献。

默克尔表示，到2019年德国国防支出将占国内生产总值的1.3%，正在靠近2%目标。

谈及美欧贸易时，特朗普说，美国与德国及欧盟当前并未建立起“对等”关系，美国对欧盟贸易逆差达1510亿美元（约2000亿新元），希望未来可以在美欧间建立更“公平”和“对等”的关系。

在被问及特朗普是否已答应给欧盟国家延长钢铝关税豁免期时，默克尔并未正面回答，只表示“决定将由（特朗普）总统作出”。

特朗普和默克尔还谈及伊朗核问题。默克尔说，伊核协议是减缓伊朗核力量发展的“第一步”。但她表示，该协议并不“充分”，未来欧美应“步调一致”应对该问题。

特朗普对伊核协议一直持否定态度。今年1月，特朗普宣布“最后一次”延长美国对伊核问题的制裁豁免期，将5月12日定为修改伊核协议的最后期限，并扬言如果届时没有令他满意的修改方案，美国将退出伊核协议。

免费试阅14天