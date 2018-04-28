菲妇女联盟谴责慰安妇雕像遭拆除

（早报讯） 位于菲律宾首都马尼拉市罗哈斯大道的“慰安妇”雕像周五（27日）深夜遭不明人士强行拆除。菲律宾妇女联盟对此发表声明强烈谴责，称这是对菲律宾妇女尊严的亵渎。

菲律宾妇女联盟在声明中指出，“慰安妇”雕像被认为是对日本在二战期间对菲律宾妇女暴行和虐待的提醒。

菲律宾妇女联盟表示，无论日本如何试图掩盖，都将积极努力揭露日本在菲律宾和其他地区对女性犯下的罪行。

去年12月30日，菲律宾两大妇女维权组织就曾发表联合声明，谴责日本驻菲大使馆针对马尼拉设立“慰安妇”雕像的言行。

两大组织指出，日本不应因其不满菲律宾设立“慰安妇”雕像而对菲律宾施加压力。菲律宾设立“慰安妇”雕像，是为避免遭受帝国主义侵略的历史重演。

据悉，目前尚不清楚是什么人下令拆除“慰安妇”雕像。

另据共同社报道，菲律宾政府事先联系了当地的日本大使馆，表示将撤走雕像。据分析，此举可能是考虑到一直以来表示遗憾的日方。

目击者称，重型机械周五晚将雕像连着底座全部撤走。雕像原本所在之处露出坑，周围被覆盖了金属丝网和蓝色帆布。

围绕该雕像，日本大使馆及1月访问马尼拉的日本总务部长野田圣子曾向杜特尔特政府表示“遗憾”，众议员河井克行也向总统杜特尔特提出了撤走的要求。杜特尔特1月向当地媒体表示：“无法干涉在世的慰安妇及其近亲们的表达自由。”

免费试阅14天