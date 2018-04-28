美众议院报告称特朗普未“通俄”

（早报讯） 美国国会众议院周五发布报告，称没有证据表明特朗普团队在竞选期间与俄罗斯“合谋”干预选情，但揭露了美国大选双方互泼脏水拉票的不堪行径。

这份由众议院情报委员会发布的报告称：“虽然没有发现特朗普竞选团队同俄罗斯政府合谋、协作或者密谋的证据，但调查发现特朗普和（民主党总统候选人）希拉莉的竞选团队都存在判断力不足和行为欠考虑的情况。”

报告举例说，特朗普竞选团队2016年6月在纽约特朗普大厦同声称掌握希拉莉“黑料”的俄罗斯律师会面，就属于判断力不足，而在竞选中多次赞扬维基揭秘的举动也令人难以接受，且不符合美国安全利益。

报告也批评了希拉莉竞选团队，称其资助他人利用从俄罗斯获取的情报挖取特朗普负面信息。

这份报告共253页，根据73名证人证词和30万份文件内容写成，仅部分公开发布，其余部分因涉及敏感信息仍被保密。

美国总统特朗普对报告表示欢迎。他发推文说：“政治迫害必须立即结束！”

由于共和党议员占据众议院情报委员会多数席位，委员会内部分民主党议员认为其意见没有得到充分表达。民主党众议员希夫表示，这份报告的结论流于表面，且受政治立场左右，不够客观。

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