专家：韩朝峰会后实际行动最重要

（早报讯）韩朝两国领导举行历史性会晤后发表《板门店宣言》，表示将寻求实现“朝鲜半岛的完全无核化”，并争取在今年宣布上世纪50年代的韩战正式结束。对此，朝鲜问题专家普遍指出，这固然是向朝鲜半岛实现永久和平迈进了第一步，但下来实际行动比什么都重要，朝鲜必须以行动证明它是认真要去核，否则此次所谓的历史性会晤仍只是空谈一场。

华盛顿防务和民主智库基金会的山泽尔说：“金正恩必须在去核化问题上以实际行动表示他是认真的；不然，特朗普政府应继续甚至加大对朝鲜的施压力度。”

他说，在下来的美朝峰会上，特朗普应该坚持寻求可以核查的朝鲜非核化步骤。“如果没有可核查程序，特朗普应该做好离席而去的准备。”

华盛顿智库科学与国际安全研究所所长奥尔布莱特说：“在现有的局势下，如何实现韩朝联合宣言所定下的目标？可行之法，不外是为朝鲜制定解除核子武装的方案，真实执行，并规定在相对较短的期限内（两三年）完成。”

美国智库国家利益中心防务研究主任卡辛亚斯说：“韩朝历史性峰会看起来壮丽，但究竟不过是一次难得的会面。世界各国现在应该要求的是金正恩以行动来履行承诺，如尽快解除朝鲜的核武器。如果不是这样，那全世界又再一次被朝鲜给骗了。”

北京的清华－卡内基全球政策中心主任韩磊认为，金正恩应不会放弃已经投入大量人力物力的核武计划。他说：“就如中国一些专家所说的，比较可能的是金正恩试图与美国达致协议，限制朝鲜的核发展水平，即不会超越现有的核能力。”

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