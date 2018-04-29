赴密歇根造势 特朗普再缺席白宫记者晚宴

（早报讯）美国总统特朗普28日连续第二年缺席白宫记者协会晚宴，选择到密歇根州出席造势活动，与支持者见面，期间指活动比“虚假”的晚宴来得好。特朗普又趁机推销美墨边境围墙、税改、贸易协议谈判等政策。

特朗普与部分传媒关系紧张，去年已缺席白宫记者晚宴，成为36年来首位缺席晚宴的总统。

据东网报道，造势活动吸引大批特朗普支持者到场，特朗普不忘攻击部分传媒及政敌。他又称自己出席造势大会比出席白宫记者晚宴好，说：“那里（晚宴）的人讨厌你的胆识，但你仍要强颜欢笑，如果你不笑，他们会说你恐怖；但如果你笑，他们就质疑你到底笑甚么。”

密歇根州是特朗普胜出2016年美国大选的关键州份之一，他谈及今年11月举行的国会中期选举时，呼吁支持者要“像地狱一样战斗”。特朗普指现时经济好、失业率低，有信心共和党于参、众两院选举中会有好表现，他形容投票予民主党代表投给开放边境和罪行。他又威胁如果政府不能兴建美墨围墙保护边境，就别无选择，只好关闭全国

活动期间有民众突然不适晕倒，特朗普立即在台上大喊：“医生！”，又指“那些都是我们所爱的人”。

另一边厢，大批记者及名人到白宫出席晚宴，包括白宫发言人桑德斯等，女谐星沃尔夫则以特朗普私人律师科恩向美国成人影片女星斯提供13万美元掩口费一事调侃特朗普，她说：“这是2018年，我是女人，你不能要求我闭嘴，除非你有科恩给我13万美元。”

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