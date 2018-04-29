沙特启动巨型娱乐城项目 面积为迪士尼世界2.5倍

（早报讯）沙特阿拉伯国王萨勒曼28日为将在首都利雅得郊区建设的“奇地亚”（Qiddiya）巨型娱乐城项目举行启动仪式，建成后的娱乐城面积约为全球最大迪士尼乐园－－美国奥兰多迪士尼世界的2.5倍。

新华社报道，“奇地亚”娱乐城位于利雅得西南郊，占地334平方公里。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼、众多王子、政府高官和各界人士等300多人出席了启动仪式。

“奇地亚”首席执行官、美国人迈克尔·瑞宁格在仪式上致辞说，沙特三分之二人口的年龄在35岁以下。这一项目将满足沙特民众特别是年轻人对文化生活的需求。

瑞宁格介绍，娱乐城将包含六旗主题公园、冰雪游乐场、水上乐园、赛车场、野生动物园、探险旅游等众多文化、娱乐、体育、教育和房地产项目，预计一期工程将于2022年竣工。

他说，该项目的建造资金超过一半来自沙特主权财富基金的公共投资基金，其余资金将通过发行债券和吸引投资等渠道筹集。

当地媒体预测，仅“奇地亚”的基础设施建设就将耗资300亿里亚尔（约105.9亿新元）。

沙特一直奉行严格的伊斯兰教法，禁止涉及音乐、舞蹈和电影等娱乐活动。王储穆罕默德正在主导实施全面经济和社会改革，实现旨在摆脱依赖石油的经济多元化。

过去数月，沙特先后举办了演唱会、时装周等过去被禁止的文化活动，首家电影院也开张营业。

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