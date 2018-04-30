马国判处首名散播假新闻者坐牢一周

（早报讯）马来西亚法庭今天判处一名丹麦籍也门裔男子因在网上散播假新闻坐牢一周及罚款1万令吉（约3400新元），成为首名在反假新闻法令下被治罪者。

地庭法官查曼说，被告若无法缴付罚款，须坐牢一个月代替。法官也援引反假新闻法令第6条文，谕令被告移除有关视频。

根据控状，被告沙拉·沙林·沙烈·苏莱曼（46岁）4月21日早上6时50分至9时在吉隆坡旺沙马朱存有恶意发布假信息，通过名“salah sulaiman”的YouTube账号上传巴勒斯坦籍科学家法迪在吉隆坡遭枪杀视频，指法迪受枪伤时，他看见法迪还有呼吸，但马国警方迟至50分钟后才抵达案发现场。

被告抵触2018年反假新闻法令第4（1），即捏造、提供、出版虚假新闻或载有虚假新闻的刊物；若罪成，可被判监禁不超过6年及罚款不超过50万令吉或两者兼施。反假新闻法令于今年4月11日正式生效。

主控官诺查兹拉认为，假新闻现象必须遏止，以免对无辜者带来影响，而被告的行为破坏警方及马国的形象。她说，被告应该守法，并要求法庭严惩被告。

被告是丹麦马场的洗马工人，他表示不清楚马国的法律，不断向法庭道歉，并承认本身确实犯错，但录制视频无意伤害任何人。

被告在等待判决时身体不断发抖，闻判后手抱头，表示无法支付这笔罚款。他还说，他有三个妻子及6个孩子。

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