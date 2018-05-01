马国民调：国阵马来支持率跌至18%

（早报讯）马来西亚政策措施研究中心（INVOKE）最新的民调结果显示，国阵获得的马来选民支持率每况愈下，从去年12月的41.1%下跌至今年4月的18.1%，但希望联盟和伊斯兰党的马来选民支持率同样是15%；有50.7%受访者表示“不确定”。

《星洲日报》引述该中心创办人拉菲兹说，国阵获得马来选民支持率仍高于希盟和伊党，但他们之间的差距已经不大。

拉菲兹周一（30日）公布这项最新民调结果时说，马来选民对国阵支持率下跌趋势在这一、两个月特别显著，主要是因为有更多马来选民，即50.7%表示“不确定”；以“秘密”作为答案的被视为是“游离选民”。

他说，从三个问题的答案，可以看出“游离选民”隐藏很多希盟支持者，例如针对“你是否同意纳吉继续出任首相？”的问题，只有23.7%马来选民给予“是”的答案。

他指出，对于“你认为你投票的国会选区，哪个政党会胜出？”的问题，只有26.4%马来选民认为国阵会胜，针对“属意首相人选”问题，在马来选民的心目中，纳吉的支持率有19.4%，马哈迪和哈迪阿旺各有7.4%和12.5%。

他说，综合以上，可说至少有7.5%自称为“游离选民”的受访者实际上是希盟的支持者，而隐藏的国阵伊党支持者则微不足道。

他指出：“去年12月，马来游离选民占34.6%，今年4月增至50.7%，所以，不论什么种族，越标榜自己是‘游离选民’者，越有可能之前是国阵的支持者。”

因此，Invoke的总结是，希盟的马来选民支持率为22%，而国阵则是25%，两者远超过伊党，越接近大选，希盟的马来选民支持率超越国阵可望成真。

他说，有更多人自称为“游离选民”，他们很可能在本届大选成为“造王者”，因为目前仍不知道他们转移的程度有多大，所以，现在没有任何一个政党占绝对的优势。

NVOKE的这项民调是于今年4月12至23日，即国会解散后进行，以电话抽样访问了1961名合格选民。

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