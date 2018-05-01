日媒：富士山若喷发 火山灰或致首都圈瘫痪

（早报讯）日本共同社今天（1日）报道，处于休眠状态的富士山如果喷发，大量降灰可能导致首都圈城市功能瘫痪。

共同社此前获悉日本政府关于富士山喷发后以首都圈为中心降下的火山灰进行探讨的受灾设想方案。

该方案的特征是指出从过去的喷发推算来看，东京23区有可能降下1至10厘米以上的火山灰，写明对居民健康、交通及电力等基础设施造成的影响。

由于大量降灰可能导致首都圈城市功能瘫痪，日本政府最快将于年内为首次对策制定启动全面讨论。

政府的探讨资料中以国内外火山受灾事例为参考，定义了降灰量造成的影响，即降灰量1厘米以下时部分交通网出现延误及停止，10厘米以下时社会经济活动产生障碍，30厘米以上时同样的活动几乎不能实施。

具体而言，降灰开始后，机场封闭和禁飞、5毫米的降灰除造成汽车故障和打滑事故之外，还开始出现眼睛和支气管异常等健康损害。该方案还指出，因通电不良，铁道很有可能停止运行。

降灰若超过1厘米，因输配电网性能降低大规模停电的风险增大，供水系统则会因过滤装置堵塞，陷入部分供水停止的状态。据悉降灰10厘米以上时可能存在汽车不能行驶，物资配送网断裂的担忧。

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