马伊党：伦敦高庭令砂拉越报告赔逾5万元

（早报讯）马来西亚伊党主席哈迪阿旺的代表律师声称，伦敦高庭已下令《砂拉越报告》主编克莱尔在诽谤哈迪一案中支付哈迪2万8900英镑（约5万2755新元），但《砂拉越报告》随后在面簿澄清，指伦敦高庭虽驳回克莱尔要求撤控申请，正式的庭审尚未展开，并暂定在明年4月1日至12日期间开庭审理。

星洲网引述《新海峡时报》的报道指出，哈迪阿旺的代表律师旺达勿表示，伦敦高庭已经对哈迪起诉《砂拉越报告》主编克莱尔诽谤一案下判决，指哈迪赢得全五项非正审申请，高庭下令《砂拉越报告》支付2万8900英镑的费用。

该报道还引述哈迪阿旺的政治秘书，证实他们从伦敦收到好消息，并会在今天（1日）的媒体文告中透露更多细节。

不过，《砂拉越报告》反驳哈迪律师赢得五项申请甚至胜诉的说法，并指出半天的听审主要在审理《砂拉越报告》提出的申请。

由于有新的证据，例如疑为伊党领袖聂阿都的录音承认曾收取巫统的资助，法官询问《砂拉越报告》是否要修改抗辩的辩词。《砂拉越报告》证实将修改辩词，并支付因修改辩词引起的费用。

哈迪的律师为此要求《砂拉越报告》支付6万9000英镑，惟法官认为对方索求的金额太高，将金额减至4万英镑。

《砂拉越报告》强调，这起案件仍处于听证程序的阶段，哈迪并没有在案件中胜出，审案时间将从今日起至明年4月，届时所有伊党和巫统的关系细节将会被详细检验。

哈迪阿旺针对《砂拉越报告》在2016年8月6日的一篇文章入禀伦敦高庭，起诉砂拉越报告主编克莱尔。《砂拉越报告》在文章中指称，伊党曾经接受首相纳吉的9000万令吉（约3000万新元）资金。

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