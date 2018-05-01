美媒：白宫考虑限制中国公民参与敏感研究

（早报讯）《纽约时报》引述知情者报道，有中国籍研究人员疑似在美国参与匿踪战机研究后，将技术带回中国；白宫开始考虑采取严厉措施，阻止中国公民在美国大学和研究所从事敏感研究。

中央社援引该报道说，中国4月传出测试一种匿踪技术，能让普通战机突然从雷达屏幕上消失。美国官员担心，中国可能是从一名2008年参与杜克大学实验室类似研究的中国研究人员那里获得这项技术。

这名研究者当时曾受到联邦调查局调查，但未被指控任何罪名。他回到中国后成为亿万富翁，还开设研究机构，从事与他在杜克大学的研究有关的计划。

报道引述知情者说，美国政府担忧中国日益成长的技术实力，考虑采取严厉措施阻止中国公民在美国大学和研究所从事敏感研究。

此外，白宫也正在讨论是否要限制中国公民进入美国，包括限制发放某些类型的护照，并扩大和细化在美国企业、学校从事军事和情报计划的中国研究人员相关规定。

报道指出，目前尚不清楚具体哪些计划会受到限制。有关措施可能针对涉及“中国制造2025”中的重点领域，以及涉及先进材料、软体和人工智能、电动车等其他技术。

据推测，在美国持有临时签证的研究生、博士后研究人员和技术公司的员工也许受影响最大。每年在美国的留学生超过100万人，其中约三分之一来自中国。

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