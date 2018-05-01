中医药在印尼广受欢迎

（早报讯）中新社报道，中成药在印度尼西亚广受欢迎，“五一”国际劳动节假期在首都雅加达北部举办的一场中医药与健康咨询活动，就吸引了众多印尼民众。

该活动由中国知名企业太极集团驻印尼机构主办，活动现场产品交易火爆。仅上午半天时间，太极藿香正气口服液一个产品就售出550盒。

网约摩托车工阿迪亚接受采访时称自己已“离不开藿香正气液了”。他常年靠摩托车载客谋生，日晒雨淋是家常便饭，常出现中暑、肠胃不适现象。

“两年前，邻居向我推荐了这款‘中国药’，解决了我的大问题。现在，我每天出门做工时，都会随身带着它。”阿迪亚边说边掏钱买药，由于当天有优惠，他一口气买了30盒。

“随着中国和印尼各领域交流合作的推进，印尼民众对中医药的认识越来越深入。中成药在印尼已广受欢迎。”专门代理中药业务的印尼天一药业董事长Victor向记者介绍说，8年前该公司刚代理中药时年销售额仅2万美元，2017年的销售额超过了2000万美元（2656万新元）。

来自万隆市具80多年历史的“万安和”中药店老板游尚宏称，自己亲身经历了中药深受印尼民众喜爱的过程。从父亲手中接过药店、如今正培养儿子接手祖业的游尚宏说，以前药店的顾客以华人为主，如今，土生土长的印尼顾客越来越多，数量甚至超过了华人，而且他们中的绝大部分都是“回头客”。

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