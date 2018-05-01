泰工人劳动节大游行 要求保障劳工权益

（早报讯）泰国上万名工人1日在曼谷举行劳动节大游行，要求政府保障劳工的合法权益，反对国有企业私有化。

据中新社报道，参与游行的工人冒着大雨聚集在曼谷民主纪念碑前，他们手举写着“保障劳工权益”“反对企业私有化”等字样的标语牌，以及政治漫画海报和象征劳工力量与团结的锥子及拳头模型等，从民主纪念碑出发，一路游行至泰国首相府。

泰国劳工联合会（Confederation of Thai Labor）主席玛纳（Manas Kosol）表示，泰国劳工团体要求确保泰国工人获得更多的福利和退休储蓄，同时敦促政府注意企业私有化对劳工的损害。

当天，共有53个泰国劳工团体参加了游行活动。警方封闭了沿途道路，并为游行队伍和围观群众维持秩序。

参与游行的工人宋颇表示：“我热爱工作，工作保障了我和家人的生活。今天来参加游行既是想表达我们对工作的热忱，同时也表达反对国企私有化的诉求，呼吁政府保障我们的合法权益。”

1998年，为了恢复遭受金融危机重创的国有经济，泰国政府制定了全面的经济改革计划，其中包括国企改革的总体计划。根据该计划，政府逐渐将电力、通讯、运输、水利等行业一些部门的特许经营权授予私人企业。

据悉，泰国首相巴育晚上将参加“五一”国际劳动节纪念活动，并听取劳工代表的请愿。

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