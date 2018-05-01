英国名校作弊案件飙升 牛津剑桥也中招

（早报讯）过去3年里，包括牛津、剑桥在内的20余所英国顶尖学府所记录的学生作弊事件的数量飙升。

德国之声中文网报道，英国《卫报》对由24所英国知名大学组成的罗素集团（Russell Group）提供的数据进行比较后发现，2014/2015学年，这些大学记录在案的学生作弊行为数量为2640起，2016/2017学年则猛增至3721起，增幅达40%，其中抄袭占到一半以上。

利兹大学是记录学生违规行为增长最快的大学之一，3年中该大学发现的作弊行为从181起增加到433起。格拉斯哥大学的作弊案例也数量翻番，从161起上升到394起。

对英国高校作弊现象颇有研究的专家、任教于伦敦帝国学院的托马斯·兰卡斯特指出，如今的大学生面临更大的压力，为获取文凭，他们会试图使用作弊抄袭的方法。同时，从互联网上购买论文也更加容易了。他指出，有一些以大学生为对象的“枪手公司”，提供从学期作业到博士论文的各种代写服务。

作弊统计“爆表”的另一个原因是，英国大学在记录学术违规案例方面比以前做得更好。不过兰卡斯特指出，大多数大学在对待作弊现象上，仍缺乏有效的对策，甚至认为“这不是他们的问题”。

英国全国大学生联合会国际学生办公室的于音波表示，过去数年，对英国本国以及来自欧盟国家的大学生来说，在英国读书的学费大幅提高，这也使学生陷入更大压力。

英国高等教育品质保证局的伊恩·金伯表示，大学里的欺骗作弊行为会威胁到英国高等教育的良好声誉。

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