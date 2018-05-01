今年首4月越南吸引外资80亿多美元

（早报讯）越通社报道，越南统计总局的统计数据显示，2018年前4月，越南全国吸引外资达80.6亿美元（107.3亿新元），是2017年同期的76.1%。

截至4月20日，新签外商投资项目为883个，注册资本35.5亿美元，是2017年同期的76.1%。与此同时，追加投资项目303个，追加金额22.4亿美元，是2017年同期的51.5%。

2018年前4月，外商融资和购买股份次数共1863次，融资资金为22.6亿美元，比2017年同期增加67%。

据越南境外投资局的消息，在新注册资本呈现出下降态势的背景下，外商直接投资资金则呈上升趋势。截至4月20日，外商投资项目到位资金达51亿美元，比2017年增加6.3%。

年初至今，外国投资商在越南17个领域开展投资，其中加工制造业是吸引外资最多的产业，总注册资本为45.2亿美元，占注册资本总额的56.1%。其二是房地产领域，注册资本为8亿多美元，占注册资本总额的10%。其三是批发零售业，注册资本7.79亿美元，占注册资本总额的9.7%。

今年前4月，在对越投资的82个国家和地区中，韩国以投资总额23.2亿美元、占投资总额的28.7%位居第一。其后是日本和新加坡，投资总额分别为近13亿美元和8亿多美元，占投资总额的16%和10%。

胡志明市是全国吸引外资最多的地方，注册资金为19.2亿美元，占注册资本总额的23.8%。其后是海防市和河内市，注册资本分别为10.3亿美元和7.46亿美元，占注册资本总额的12.8%和9.25%。

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