研究：地球磁场近期不会反转

（早报讯）4月30日发表在美国《国家科学院学报》上的一项研究认为，地球磁场近期不会发生反转，对地球生态也没有威胁。

新华社报道，地球磁场保护着地球不受太阳风和有害宇宙射线的威胁，对全球通信、动物迁徙和天气模式等意义重大。地球磁场的南北方向和地理上的南北方向大致相同，但此前有人猜测地球磁场会反转，并产生巨大的生态影响，其证据是过去至少两百年中地磁场在漂移和减弱。

比如，从智利延伸到津巴布韦有一片巨大的地球磁场异常区域“南大西洋异常区”还在扩大，这一区域的磁场强度比世界其他地区弱30%到50%，弱化速度也比其他地区快10倍，在局部地区甚至磁北极指向南方。这被认为是地球磁场将要反转的迹象之一。

但英国利物浦大学、冰岛大学和德国地球科学研究中心组成的国际科学团队对历史上发生的两次地球磁场漂移事件进行建模观察，分别是发生在距今4.1万年前的“拉尚事件”和3.4万年前的“莫诺湖事件”。这两次事件中地球磁场都接近反转，但最终又恢复了原样。

模型还推测，距今4.9万年前和4.6万年前都出现过与现在相似的地球磁场结构。宇宙线源同位素记录了两次过程的时点和强度，比“南大西洋异常区”情况更严重，但也没有造成磁场反转。

利物浦大学地磁学教授理查德·霍姆说，他们的研究预测现在发生的磁场减弱将会恢复，而不太可能发生反转。

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