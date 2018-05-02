面簿推约会、实时翻译功能

（早报讯） 面簿（Facebook）周二举行年度开发人员大会，总裁扎克伯格透露，将会推出约会、实时翻译、“清除历史”等新功能。

扎克伯格表示，美国目前有高达三分之一的婚姻缘自网上约会，面簿则有2亿名单身用户。他指出：“人们已利用面簿认识新朋友，我们只想令用户的经历更好。使用者可以建立一份‘约会概述’，这份介绍和普通个人概述分开，然后系统将建议和你志趣相同的人作为约会对象。用户的朋友将不会看到这份约会概述。”

扎克伯格并没有透露这个新功能是否免费，但消息宣布后，网上约会网站龙头Match.com的股价一度下跌17%。

另一方面，面簿也会提供新的“清除历史”（Clear History）功能，容许用户得知哪些第三方程式或网站搜集他们的数据，从而使用户可以删除某些个人资料、网站浏览纪录或点击纪录，也可阻止面簿储存这些资料。

扎克伯格强调，不会再让类似“剑桥分析”窃取用户资讯事件再度发生，并将加强管理面簿处理大量数据的功能和程式，确保当中的数据没有被滥用。

面簿同时宣布，会在即时通讯程式中增加实时翻译功能，利用人工智能，容许操不同语言人士可以立即交谈。不过，面簿只透露会有英文和西班牙文之间的翻译功能，未公布有哪些语言被纳入这个功能内。

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