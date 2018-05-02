嘉玛访适耕庄马来甘榜 每人派50令吉“工资”

（早报讯） 马来“红衫军”领袖、巫统雪州大港区部主席嘉马尤诺斯周二晚走访适耕庄马来乡区，为国阵适耕庄候选人李奕渊的竞选活动助阵，并在马来甘榜派发每人50令吉（约17新元）。

据当今大马报道，这场活动昨晚在适耕庄Jalan Parit 9的公共会堂举办，除了聆听政治演讲之外，现场也设有自助餐，约有近百名马来居民出席。

李奕渊演讲完毕后，随即离开现场。嘉玛致辞时则呼吁，当地马来居民切勿受到在野党的召唤，必须支持国阵继续执政，必须像个士兵一样意志坚定。

嘉玛说：“我们在这里的居民，都是确保我们的国家继续在国阵统治下的士兵们！让纳吉继续领导我们的国家！”

他跟着说：“我们今天是要决定我们的政府！很重要的奋斗！我们不能输，我们面对他们的召唤时不可以软弱。我们必须成一名强劲有力的士兵，一名意志坚定的士兵！”

当嘉玛高喊“国阵万岁”，现场的观众零星地回应“万岁”。于是，嘉玛要求群众喊得更大声，而村民们大喊“万岁”后，他随即宣布发给现场群众每人50令吉。

嘉玛告诉《当今大马》，现场的民众都是协助国阵插旗及竞选的竞选人员，而这笔钱是他们的工资，并强调这并非选举贿赂。

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