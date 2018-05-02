特朗普律师接米勒团队“问题清单”

（早报讯） 据美国《纽约时报》报道，特别检察官米勒已向总统特朗普的律师发送一份罗列40多个问题的清单，涉及特朗普解除联邦调查局局长科米职务、特朗普总统竞选团队与俄罗斯方面接触情况等内容。

米勒主持调查特朗普竞选团队是否与俄方“串通”，以及在特朗普上任后是否试图阻碍调查、妨碍司法。报道说，尽管米勒团队先前向特朗普的律师暗示，特朗普本人并非调查对象，但调查人员仍对特朗普的行为是否构成妨碍司法感兴趣，从而希望能“问特朗普一些事”。

根据《纽约时报》所获清单，不少问题涉及妨碍司法，包括特朗普对司法部长塞申斯因被曝曾在总统竞选期间与时任俄罗斯驻美大使会面而选择回避“通俄”调查的反应。其他问题包括俄罗斯方面是否干预美国总统选举；特朗普团队是否与俄方串谋。米勒想知道特朗普对前竞选经理马纳福特等竞选团队成员与俄方的接触掌握哪些情况。还有问题是关于特朗普的商业以及他与私人律师科恩就莫斯科一处不动产交易的讨论。科恩是特朗普长年私人律师，他的办公室4月初受到联邦调查局人员搜查，惹怒特朗普。

还有一些问题关于特朗普是否曾与俄罗斯总统普京会面；是否知晓女婿库什纳可能曾与俄方建立秘密联络渠道；对前总统国家安全事务助理弗林2016年12月底与俄驻美大使的通话内容掌握多少。

尽管共和党人占多数的国会众议院情报委员会4月27日发布调查报告，没发现特朗普团队竞选期间与俄罗斯串谋的证据，针对特朗普“通俄”的质疑依然难消。

俄罗斯方面坚决否认干预美国总统选举，特朗普也否认与俄方串谋，称“通俄”调查是“政治迫害”。

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