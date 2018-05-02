哈迪劝选民“爱马哈迪就别投他”

（早报讯） 伊党主席哈迪阿旺昨晚（5月1日）进击希盟总主席马哈迪竞选的浮罗交怡国会选区，并呼吁当地选民别投给马哈迪。

据当今大马报道，哈迪昨晚在吉打瓜镇（Kuah）伊党总部的演讲上对1000名支持者说：“如果你爱马哈迪，就不要投给他，让他休息。让他在人生最后的日子平静度过，不要再成为首相了。”

哈迪还说：“不要让他再成为浮罗交怡国会议员……他已统治了22年。如果你同情他，就选择伊党。”

马哈迪本届大选上阵浮罗交怡国席，并扬言将掀起“马来海啸”。

哈迪此前也“同情”年老的马哈迪上阵大选。他说，与其参选，马哈迪不如到一马诊所为民众免费看病。

他也声称，伊党不会轻易地放任马哈迪代表希盟出战浮罗交怡国席，而伊党或和谐阵线将会派出“强而有力”的候选人，迎战马哈迪及国阵候选人。

浮罗交怡在马哈迪执政时期迅速发展为旅游胜地，该座马来人居多的免税岛共有3万7645选民，即91%马来人、6%华裔与2%印裔选民。

上届大选，巫统的纳瓦威（Nawawi Ahmad）在浮罗交怡国会选区以1万1861张多数票击败公正党的阿末阿都拉（Ahmad Abdullah），得票率达67%。

本届大选，纳瓦威寻求连任，而伊党则派出浮罗交怡区部主席祖毕阿末（Zubir Ahmad）上阵。

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