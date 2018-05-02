韩媒：金正恩向美国务卿表示同意接受对核设施检查

（早报讯） 据俄罗斯卫星通讯社2日报道，韩国JTBC电视台援引知情人士报道说，朝鲜领导人金正恩与美国国务卿蓬佩奥会面期间曾表示，同意接受对朝鲜核设施的检查。

据报道，金正恩当时说：“你们可以任意选择核设施检查。”

蓬佩奥早前曾与金正恩举行私人会谈。蓬佩奥在接受ABC电视台采访时说，金正恩愿意提出有助于实现朝鲜半岛无核化的计划。

韩国青瓦台发言人金宜谦周二在记者会上说，总统文在寅当天同联合国秘书长古特雷斯通电话时表示，希望联合国能派员到场参观朝鲜关闭核试验场。

文在寅说，韩朝在4月27日签署的《板门店宣言》中明示，双方决定将非军事区打造成和平地带，希望联合国方面参观该过程，并对执行情况进行核验。文在寅还呼吁联合国发表宣言，支持《板门店宣言》。

古特雷斯对此持积极态度。他说，虽然具体事宜需经安理会方面的认可，但联合国将努力配合韩方，促使半岛实现永久和平。

青瓦台负责与民沟通的首席秘书尹永灿4月29日在记者会上披露了文在寅和金正恩会谈的部分具体内容。尹永灿说，金正恩在会谈上表示，将于5月关闭北部核试验场，届时将邀请韩美专家和媒体记者访朝，向国际社会透明公开。

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