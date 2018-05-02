泰数百民运人士举行反政府示威

（早报讯） 泰国数百名民运人士今天在首都曼谷的联合国总部以及另外两个地点举行反政府示威，抗议军政府对举行和平示威的人士进行恐吓骚扰以及进行拘捕。

民运人士近几个月来多次发动示威活动，以宣泄对泰国腐败现象及军政府一再延迟大选的不满。今天的示威活动是至今参与人数最多的一次。

约900人今天聚集在曼谷三个地点，包括联合国总部外示威。警方出动300名警员到场维持秩序。

发动此次示威活动的公正社会人民运动称，其成员的房屋被军政府强行征收之后，同时也失去了农田，一直无法继续耕作。

这个代表农民、城市贫民以及少数民族的团体说，军政府此前在清迈逮捕了100多人，以阻止他们参与曼谷的示威活动。

泰国军方在2014年中旬发动政变掌握大权后，就一再承诺会尽快举行大选，却迟迟没有兑现承诺。去年10月，也是军人执政团全国维持和平秩序委员会主席的巴育表示，军政府将于2018年6月公布大选的具体日期，预计2018年11月举行大选。然而，国会今年1月又修改了选举法，这一来全国大选最快也要到2019年初才举行。

其中一名示威领袖贾木农说：“首相必须告诉我们，过去这四年来，政府为什么没能解决我们的问题。”

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