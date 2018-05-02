维生素D有助治疗儿童营养不良

（早报讯） 维生素D对人体骨骼和肌肉健康的有益作用已经广为人知。一个国际研究小组日前发现，维生素D在帮助患有营养不良症的儿童增加体重和促进大脑发育方面也有显著作用。

来自巴基斯坦旁遮普大学和伦敦大学玛丽皇后学院的研究人员在新一期《美国临床营养学杂志》上报告说，他们在巴基斯坦开展的一项研究表明，患有营养不良症的儿童在服用高剂量维生素Ｄ后体重增加明显，维生素D还能显著减少他们出现运动能力、语言能力发育延迟的现象。

在临床试验中，185名6到58月龄、患有营养不良症的巴基斯坦儿童在接受高能量饮食治疗的同时，被随机分为两组。其中一组服用安慰剂，而另一组每日两次口服剂量为5毫克的维生素D，这一剂量远超过正常人的每日需求量。

八周后，服用维生素D的那组儿童体重增加明显，比对照组儿童平均多增重0.26公斤。此外，补充维生素D还能显著减少这些儿童出现运动能力、语言能力发育滞后的情况。目前并没有发现高剂量维生素D导致的明显不良反应，但研究人员表示还将进一步试验，以排除该补充剂在临床上可能出现的副作用。

伦敦大学玛丽皇后学院的马蒂诺教授表示，这是首次在人体临床试验中验证维生素D对大脑发育的影响，该结果印证了此前认为维生素D对人体中枢神经系统有重要作用的理论。

研究人员表示，这一成果对治疗严重营养不良症有重大意义。目前全球约有2000万儿童受严重营养不良影响，导致身体和智力发育滞后。

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