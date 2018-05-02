“鞋袭”小布什 伊拉克记者将竞选议员

（早报讯）10年前“鞋袭”美国前总统小布什的伊拉克记者扎伊迪重回大众视野，他将竞选伊拉克国会议员。

据中通社报道，伊拉克议会选举将于5月12日举行。这是伊拉克去年12月宣布取得打击极端组织伊斯兰国胜利后的首次议会选举，近7000名候选人角逐328个议席。扎伊迪也将作为候选人参选，他现在的身份是作家和一家慈善机构负责人。

扎伊迪这个名字现在对于大多数人来说已经相当陌生，但10年前，他曾因为在记者会上连续两次向小布什丢鞋而名声大噪。

2008年12月14日，时任美国总统小布什突访伊拉克，并与时任伊拉克总理马利基签署了美国驻军协议和两国间战略框架协议。在一场联合记者会上，小布什说：“我们还有很多事情需要做。这场战争没有结束。”

就在小布什讲完话时，扎伊迪先后将两只鞋朝他扔了过去。他在扔鞋子时说：“这是来自伊拉克民众的临别之吻，是为了伊拉克的寡妇、孤儿以及那些在战争中遇难的人。”

不过，小布什则连续两次躲过了袭击。

2010年，小布什在自己的回忆录中也提及这场“鞋袭”事件。他写道：“我真希望自己接住了那该死的东西。有记者向我扔鞋，这算得上我最不寻常的经历之一……一只皮鞋向我飞过来，我似乎也看见了上面的花纹。我马上低头躲开。这家伙身手敏捷，他又扔来一只。这只飞得没上一只快，我把头转开，鞋子从我头上飞跃而过。”

“鞋袭”事件发生后，扎伊迪被捕入狱，服刑9个月之后获释。出狱后，他创办了一个慈善组织——“美国占领伊拉克的受害者”。

根据伊拉克宪法，每届议会任期四年。5月12日，新的议会选举产生后，还将选出伊拉克新一任总理。

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