曾评特朗普健康绝佳 医生坦言是特朗普口述

（早报讯）美国总统特朗普在2015年竞选期间发表医生伯恩斯坦的说明信，信中以夸张口吻形容特朗普健康状况极佳，与特朗普说话语气极度相似。如今，伯恩斯坦坦言，这封信是特朗普口述叫他写的。

中央社报道，特朗普竞选团队2015年12月发表他的私人医生伯恩斯坦（Harold Bornstein）说明信，伯恩斯坦在信中赞扬特朗普的“体能和精力非凡”。信中并写道：“若特朗普当选，我可以明确地说，他将是历来最健康的美国总统当选人。”

这封信盛赞特朗普的健康“好得惊人”，但几乎未提供任何医学佐证，仅说特朗普的血压110/65。信中声称特朗普过去一年减重15磅（约7公斤），并说特朗普的心血管健康状况“极佳”。

伯恩斯坦1日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，否认撰写这封信。他说：“整封信都是他（特朗普）口述，我没写那封信，只是顺势假装是我写的。”

伯恩斯坦如今的说法，和他一年多之前的回答完全相反。

2016年9月接受CNN记者访问时，伯恩斯坦表示，他的第一封信是草率撰写，因当时正在看诊。

伯恩斯坦如今再度出现在镁光灯下，因为他指控特朗普的前保镖希勒为拿回特朗普的医疗纪录，洗劫他的办公室。

伯恩斯坦的最新说法，让特朗普第一封健康说明信的真相愈来愈清晰。伯恩斯坦透露，他和妻子开车经过纽约中央公园时，特朗普在电话中口述由他听写，“我再告诉他，哪些话不能放在信里”，随后特朗普的人前来拿信。

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