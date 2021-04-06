美国演员工会奖揭晓 尹汝贞再夺最佳女配角

（综合讯）73岁韩国资深女星尹汝贞以新片米纳里（Minari）横扫各大影展，陆续拿下美国洛杉矶、波士顿影评人协会等近30座女配角奖，5日上午，她又在第27届美国演员工会奖（SAGA）以大热门姿态，再夺一座最佳女配角奖。尹汝贞也入围4月26日的奥斯卡金像奖最佳女配角奖，不知她可否再下一城，成为第一个得奥斯卡演技奖的韩国演员？

目前身在韩国的尹汝贞获悉得奖后，难掩兴奋之情双手掩面，并全程以英语发言。她说：“自己不知道怎样形容得奖感受，感谢和其他女演员一同入围。”尹汝贞还自嘲英语不好，更反问大家她是否说得正确。最佳男配角则是《犹大与黑弥赛亚》（Judas And The Black Messiah）的Daniel Kaluuya（丹尼尔卡鲁亚）。

美国演员工会奖堪称奥斯卡前哨战，已故“黑豹”查德维克博斯曼（Chadwick Boseman）以他的遗作《蓝调天后》（Ma Rainey's Black Bottom）获得戏剧类影帝，影后是同片的薇拉戴维丝（Viola Davis）。受疫情影响，本届颁奖典礼采预录方式，部分得奖名单疑似提早外泄。成绩揭晓后，影帝、影后的得主与网络疯传的名单一样。

今年的电影类由《芝加哥七人案》（The Trial of the Chicago 7）拿下最佳整体演出，整体动作特技演出部分，由去年的娱乐大片《神奇女侠1984》（Wonder Woman 1984）夺得。

《王冠》铁娘子夺视后

电视类的最佳整体演出则由《王冠》（The Crown）拿下，戏剧类最佳男演员则由《黑钱胜地》（Ozark）的Jason Bateman（杰森贝特曼）获得。竞争最激烈的电视戏剧类最佳女演员奖有三名入围者来自《王冠》，最后由演活“铁娘子”的Gillian Anderson（吉莲安德森）打败演出戴安娜王妃的Emma Corrin（艾玛科林）及饰演英女王的Olivia Colman（奥利维娅科尔曼）夺奖。