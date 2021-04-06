肖战无法回饭店房间休息 发微博怒斥私生饭

（综合讯）29岁中国当红男星肖战人红是非多，5日上午通过微博呼吁粉丝不要再跟剧组、跟车与跟飞机，直言：“这非常影响我在剧组的工作。”

肖战这个级别的大明星，最怕的就是私生饭，他在微博发文：“2016年就说过，希望只在官方公开场合更好的相见。请你们不要再跟组，不要跟车跟机。在公路上追车或者故意慢速压我们的车，都非常的危险！

“不要半夜敲我的门、趴我门上偷听，更不要围堵在酒店了，昨天甚至出现了有人故意多次输错密码，导致酒店楼层区域的密码锁打不开，无法回房间休息的情况，这非常影响我在剧组的工作，希望大家回归自己的生活，做好自己。”

肖战、王一博越红越难合体

肖战喊话私生饭以后，芒果台随即在官博发文，问大家最期待谁上《天天向上》节目。网友都觉得芒果台是故意的，因为现在《天天向上》主持群里最红的是王一博，而肖战和王一博自从合作《陈情令》大红后，就很少合体了。所以芒果台一问，粉丝自然都回答：“肖战上节目，然后让王一博主持。”从清一色的刷屏答案，可见“博君一肖”的CP粉实力强大。

不过如今肖战和王一博已分头发展，肖战主演的《狼殿下》《斗罗大陆》收视都高。王一博上《这就是街舞》当导师，在《天天向上》当主持，曝光率很高。这两人越红，越难合体，毕竟合体属于抱团取暖，是名气不够的明星才会做的。