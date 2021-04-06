称“我是中国人”影片被翻出 王嘉尔挨韩粉轰：“别再来韩国”

（综合讯）韩人气男团GOT7 成员王嘉尔影片喊“我是中国人”被翻出，韩粉怒斥要他别再去韩国。

新疆棉花事件持续延烧，日前王嘉尔透过工作室宣布与阿迪达斯（Adidas）解约，引起许多反弹，首当其冲的就是，他刚接下韩国新世界免税店代言人的任务，却被该免税店急速切割。

此外，近日网络上又疯传一段2019年的影片，影片是王嘉尔在欧洲出席品牌活动时向用韩文打招呼的粉丝回应“I’m Chinese，OK？（我是中国人，OK?）”，强调自己“是中国人”，随后笑笑转身离去。

这段影片随着新疆棉花事件再度被韩国网友挖出，痛批王嘉尔是在韩国偶像团体出道的，“听到韩文打招呼，怎可以用‘强调自己国籍’作为回应呢？”等等。目前该影片涌入许多新留言骂翻“不是从香港来的吗？真恶心”、“好歹名义上也是个KPOP STAR，用韩文打招呼不是难事吧”、“人家粉丝根本没问你是哪里人，这是什么回答”等。更有粉丝下重话，留言：“拜托不要在韩国活动了”、“你不要再来韩国了”。

对于2年前影片被挖出而惹怒粉丝，王嘉尔工作室至今没任何回应。

代言被切割

代言免税店切割，但官网仍留王嘉尔影片。

韩国新世界免税店上月22日才隆重宣布，王嘉尔是该店的代言人，但却因新疆棉花事件，王嘉尔与阿迪达斯解约后，新世界立即通过社媒急速与他切割，唯有新世界免税店微博官方帐号仍保留王嘉尔的影片。