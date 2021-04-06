新疆棉事件延烧 6档综艺用马赛克封杀辱华品牌

由国际非营利组织“良好棉花发展协会”（BCI）引发的多个国际服饰品牌辱华事件已过去近两周，至今仍没有一个品牌公开道歉，不过其效应还在发酵。除了超过40位明星跟这些品牌解约，有媒体发现至少有六档中国综艺节目用马赛克封杀这些品牌——穿着它们上节目的明星们身上都被打码了。

《浪姐2》几乎全员打码

就拿《乘风破浪的姐姐2》来说，几乎所有的女明星都被打马赛克了，不仅是打在衣服上，还有鞋子上，荧幕上灰蒙蒙一片，这种模糊效果让人感觉明星们似乎在表演“无影脚”，有另类喜剧效果。

鞋子是被打码的重灾区，绝大多数姐姐只要不是正式舞台，都喜欢穿大牌休闲鞋、运动鞋。有媒体计算艺人被打码的次数，发现很多人都热爱国际品牌。

成熟稳重的那英，虽然53岁了，还是很喜欢穿运动品牌，除了鞋子，还有三条裤子被打码。黄晓明前女友李菲儿，喜欢穿名牌运动鞋，被打码的有三双，款式都不一样。容祖儿对国际运动品牌的服饰更加热爱，从上到下，衣服、裤子、鞋子都被打码了。王鸥也不甘落后，裤子和鞋子都中招了，连腕带也逃不过全程被打码的命运，她有一幕被糊掉两只脚，看上去十分怪异。

如果姐姐们练习时不是穿节目组准备的T恤，估计衣服也是被打码的重灾区。

其他被打码的有杨丞琳、张柏芝、吉克隽逸、蒋璐霞、陈梓童等。留到最后的14位姐姐里，就有九位姐姐或多或少被打码，就周笔畅、胡静、杨钰莹几位幸免，让中媒感叹：“可见国际品牌真的打入千家万户了，难怪他们拒绝道歉。”

除了《乘风破浪的姐姐2》，其他综艺也都封杀这些品牌，一出镜就被打码。

例如离婚明星相亲真人秀《怦然再心动》里，众艺人嘉宾王子文、倪萍、白冰、黄奕、王大陆都或多或少被打码。

芒果台最新开播的女性真人秀《听姐说》，对辱华品牌也是赶尽杀绝。

网络综艺《吐槽大会5》也毫不手软，马思纯、李诞等嘉宾，都被打码了。

《青春有你3》之前的赞助商是“辱华品牌”，很多练习生都穿印有品牌标注的T恤，最夸张的是，60个人的画面，59个被打码，工作量太大，以至于节目延期播出。

《创造营2021》的赞助商是另一个“辱华品牌”，很多地方都需要打码，苦了后期人员。