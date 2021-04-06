红星大奖首次樟宜机场举行 红毯设在机场停机坪上

今年《红星大奖》首次于樟宜机场举行！林慧玲献出“第一次”，携手方展发、陈泂江和谢俊峰等艺人为红星大奖拍摄音乐剧短片。

本地电视圈年度盛事《红星大奖》去年停办一年，今年4月18日以“星起点”主题隆重复办。今早（4月6日）阿姐郑惠玉、林慧玲、方展发、陈泂江、谢俊峰、陈政序和主持人周崇庆现身星耀樟宜（Jewel Changi Airport）的汇丰雨漩涡（HSBC Rain Vortex）前举办线上直播发布会，宣布今年的《红星大奖》将首次于樟宜机场举行，星光大道红地毯设在机场停机坪上，今早也公布了届时将隔空连线参与盛会的港台艺人嘉宾名单。

林慧玲透露，为了配合今年《红星》，多位本地艺人最近参与拍摄以航空业为主题的音乐剧：“这是第一次新传媒以音乐剧方式呈现《红星》，很多艺人参加，希望大家会喜欢。”据悉，该音乐剧短片将于《红星》开场时播出。

这也是林慧玲第一次参与音乐剧，她今早在线上发布会上笑说：“蛮多人知道我唱歌和跳舞不是非常厉害，所以这是一个新的体验。”她透露上周为了音乐剧的拍摄工作到星耀，当天还拍到凌晨3点多呢。方展发自认不爱唱歌跳舞，他说，此次为音乐剧筹备的时间不长，从彩排到拍摄都感到很紧张。

为音乐剧献声的陈泂江则表示很享受能再唱歌，“这段时间比较少唱歌，也不能去KTV。这次的音乐剧很有意，我们演的是航空业人员的角色，感觉演艺行业和航空业为彼此打气。”

陈泂江在冠病疫情爆发之前经常出国，过去一年“飞”不了，他直言想念出国的感觉，“汇丰雨漩涡对我的意义蛮大的，之前常飞台湾的班机都是早上7点多，我很多时候五六点都会在这里等上飞机。”

在机场办颁奖礼 郑惠玉：不可思议

《红星》4月18日举行，距离至今不到两周，郑惠玉表示，颁奖典礼能在机场举行有些“不可思议”，直呼很期待。

她说：“毕竟过去一年很少看到同事，这样的场合可以看到很多同事。我也很期待能看到同事得到奖项认同的画面。”

往年《红星》谢俊峰都在为同事打气，今年第一次入围奖项，心情非常紧张。

首次参与盛会、入围新人奖的陈政序则说，对于得奖没有抱太大的期望，得奖与否随缘。

今早的直播发布会也穿插陈汉玮现身停机坪的片段，他透露，星光大道红地毯设在机场停机坪上，他身后的新航空中巴士A350-900飞机届时也将亮相，噱头十足。

不会有现场观众 港台艺人连线参与

今年《红星》将由郭亮和权怡凤主持，主要舞台设在星耀樟宜的汇丰银行雨漩涡前，颁奖仪式则在第四搭客大厦的四个地点分开举行。

由于疫情关系，新传媒表示不会有现场观众出席，并邀请港台明星通过现场连线方式参与盛会。香港歌手梁咏琪及本地歌手董姿彦会担任表演嘉宾，海外嘉宾包括：Ella陈嘉桦、锺欣凌、温升豪、蔡康永、陶晶莹、吴君如、林家栋等。

新传媒从下午3点半开始也会从第四搭客大厦的娘惹店屋区直播《红星》的幕后准备工作，并跟艺人做现场访问，提供七小时不间断的幕后直击。

新传媒首席媒体业务兼企业发展官傅彩莉说，很骄傲能集合四个国家品牌一起合作举办《红星》，“这项突破性合作将呈献出一场星光熠熠的颁奖礼。”

《红星大奖》将于4月18日举行，星光大道将在下午5时登场，颁奖典礼则从晚上7时开始，观众可通过8频道和U频道收看。