主持《糖朝冠冕》 范文芳欧萱不愿当“白脸”评审

《联合早报》昨午到烘焙竞赛节目《糖朝冠冕》现场探班，访问了两名主持人兼评审范文芳和欧萱。两人予人的感觉素来温婉有礼，但当评审必须苛刻与严厉，时而“毒舌”，不知她们在这方面表现如何？

欧萱说：“我其实挺严的！我觉得我是黑（脸），很怕节目出街的时候，观众会觉得我怎么那么坏啊！哈哈！”对甜品要求甚严的她，倘若吃到不满意的，会选择直说，“不会‘太包装’我的话，过不了自己那关。”

阿姐范文芳分享，经常做甜点给老公李铭顺品尝，老公就是她的第一个评审，“透过老公的意见让我意识到，如果我是一个参赛者，我会需要很诚恳的评语。”

范文芳也不是《糖》节目的“白脸”，但能黑也能白，她说：“当评审一定要给参赛者中肯的评语，让他们从节目获益并了解欠缺的是什么。该白的时候要白，该黑的时候一定要黑。如果参赛者花了三个小时的作品失败了，安慰的话还是会说，但要告诉他们为什么失败，因此不会白到哪里去，我毕竟是评审！”

范文芳与欧萱于多年前合作电视剧《幸运星》和《沸腾冰点》，并在两部剧扮演姐妹。前者说，两人默契仍在也了解彼此，话不用多说就大概明白对方的想法；后者说，主持《糖》是本色出演，两个人相处自在似姐妹。

范文芳透露，欧萱会带亲手做的甜点给她吃，她目前则未“回礼”，她笑着坦言：“我觉得还是别做给她吃了！有压力啊，因为要做给她吃肯定要做得好吃嘛！”

欧萱甜点店取名具童话感

欧萱的实体甜点店预计5月底开张。她昨天透露，店面在翰密顿路一带，店名已取，名为“Once Upon a Time”（很久很久以前），颇有童话感。

有关名称由来，她说：“我是一个说故事的人，从当演员、拍自己的微电影、写剧本，我一直在创作，都是在说故事。烘焙也是，我的甜点背后也有故事，所以想到这个名字。”欧萱忙完《糖》的主持工作后，就会全心投入甜点店生意。

范文芳工作家庭“蜡烛两头烧”

儿子Zed今年上小学一年级，范文芳主持《冠》期间蜡烛两头烧。她说，试过录节目录到凌晨时分，睡不到三小时，早上6时就得起床打点孩子上学，不讳言有累的时候。所幸Zed很自律，一叫就起床，也很喜欢上学。

5月12日首播的《糖》是范文芳久违本地荧幕之作。谈到接下来的工作计划，她说：“有在谈，国外的工作也有，但因为要考虑隔离期，也可能跟老公的工作卡到档期，所以还不确定。我们说好了，如果他走（出国工作），我就一定要留下来。”据本报了解，李铭顺将于下半年到台湾拍电影版《做工的人》。