吴宇森监制漫威真人版“孙悟空”

（综合讯）“漫威之父”Stan Lee（史丹李）创造了许多超级英雄，包括钢铁人、蜘蛛人、雷神、奇异博士等，都让全世界影迷为之疯狂，但殊不知，他在2018年11月离世之前，原来还有一部神秘的漫画“Monkey Master”（美猴王）从未出版过，如今这个以孙悟空为蓝本的超级英雄故事，真人版将搬上大银幕，而且还是由华人名导吴宇森与印度漫画出版社总裁Sharad Devarajan（莎拉德·德瓦拉贾）联合监制。

吴宇森在声明说：“我一直想拍一部关于孙悟空的电影，但一直找不到要以什么方式呈现。”他大赞史丹李创作的故事独特，糅合了神话人物及电影动作及冒险元素。

据悉，“Monkey Master”故事以孙悟空为灵感来源，讲述一名纽约考古学家Li Yong（李勇，暂译）发现一个关于中国传奇孙悟空的古老预言，并将他带到印度，李勇更在当地发现了一股神秘力量，这股力量把李勇变成现代超级英雄“Monkey Master”。

事实上，史丹李早在2016年曾联系吴宇森，不过吴宇森当时婉拒。他认为自己“没有天分”执导超级英雄电影，因为里面有太多幻想，他担心自己拍不出来，结果绕了一圈，还是绕到吴宇森手上。至于电影会找谁来演出主角，外界都相当好奇。