医生、偷窥狂换脸 尔虞我诈找真凶

焕脸

可上网观赏

“换脸”题材，高科技的好莱坞拍过，低成本的台湾乡土剧也拍过，现在中国大陆网剧也拍了，叫《焕脸》，剧情天马行空的程度直追韩剧。

《焕脸》的故事，从整容医生男主角昏迷醒来开始，回家后发现竟然有人顶着与自己一模一样的脸，替代了自己的身份，太太和女儿都接受了那个人，自己反而被赶出家门，世界彻底颠覆，处境危机四伏，他能否翻越重重困难，层层剥开真相……

剧情一开始就交代了，剧名“焕脸”指的是一项超越目前科学的全新科技，结合了先进的细胞再生技术，不仅可以重塑一张全新的面孔，而且可以快速愈合，不留痕迹，声音也将随着发声生理构造的改变而改变。

避科技弱项，聚焦悬疑

科幻剧是华语剧的弱项，因为有西洋剧的对手相比，一般不容易讨好，《焕脸》搬出了“换脸”技术，告诉观众这个技术可以做什么，却不拘泥于解释它的科技层面，而是聚焦于悬疑的故事本身，算是抑短扬长。

剧情开头直接紧凑，马上抓住观众。一个有精神疾病的偷窥狂和一个顾家的整形医生，因为医生的太太，两人打了一个照面。偷窥狂垂涎医生的老婆已久，还偷拍她的视频；医生拖着行李准备出差，刚坐上德士，就意识到上错车，却马上被迷晕。

接下来，医生的脸跟偷窥狂对换，昏迷醒来的医生被迫顶着通缉犯的脸。这下就有趣了，不仅医生的处境危险——因为警察要捉通缉犯，老婆也危险，因为枕边人是冒认老公的偷窥狂。

本来换脸技术听起来如天方夜谭，但因为剧情流畅，悬疑味浓，竟然让人可以接受这样的安排追看下去。

前面的看点不少，例如医生男主角要追查自己为什么被人换脸？是否自己得罪了谁？为什么会被换成通缉犯的脸，究竟自己和通缉犯有什么关联？然后医生顶着通缉犯的身份，加入黑帮的组织，同时走入通缉犯妻子的家里，到底两个场景里面的人事，会不会提供他“换脸”的线索，或者暗藏让他身份暴露的危机，都很耐人寻味。还有妻女跟“冒牌自己”一起生活，又会发生什么恐怖的事？

男主角混进黑帮组织后，了解偷窥狂会变成通缉犯，和一起杀人案有关，死者是偷窥狂在黑帮的拜把兄弟，黑白两道都怀疑偷窥狂就是凶手，都要对他不利。医生男主角面临四周的人对他的猜忌，得防备随时遭人暗算。他跟组织相关的剧情，充满各种尔虞我诈，引人入胜。

剧情后半段慢慢推上高潮，观众发现，被换脸的人岂止医生男主角而已，那么还有谁的身份是假的？那个主导身份转变的人，是否就是杀人案真凶？是否就埋伏在主角身边，一直监视着他？男主角如何逃脱险境？观众也会思考，在各种身份和举动的真假虚实之间，有多少感情的流露是发自内心的？

剧情不失轻松，演员称职

《焕脸》连串悬念推动观众追看，剧情偶尔也有轻松时刻，气氛不会太压抑。演员也都称职，本剧采双男主，被换脸的医生（周一围饰）和帮他查找真相的警方顾问（迟嘉饰），一起卷入复杂的案情，表现旗鼓相当。

女主角袁姗姗饰演理发店女老板，当医生孤立无援时，她第一个跳出来无条件帮忙，敢爱敢恨，义无反顾，袁姗姗的眼神和美貌都相当动人。

曹曦文演医生的老婆，角色并不讨喜，当女儿凭直觉相信眼前的陌生人是爸爸，当陌生人说出许多只有她才知道的丈夫的秘密，她还是不愿意相信对方，选择认贼作夫，让人怀疑这个人妻是怎么当的！剧情后半段，她终于把脑袋找了回来，但男主身边已经有了红颜知己，又让人觉得这个老婆很“多余”。

诈骗舞娘 Hustlers

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.55

单身母亲戴斯特尼（吴恬敏饰）独自抚养幼子，日子过得非常辛苦。无奈之下，她只得到脱衣舞俱乐部寻找高薪的舞女工作供养家庭。

在这家服务富有白领男性的俱乐部，拉莫纳（Jennifer Lopez饰）是人气和地位最高的舞女，她在工作上给予戴斯特尼很多帮助，两人很快建立起信任关系。经济危机到来，对俱乐部产生重大的影响，为挽救岌岌可危的生意，拉莫纳带着戴斯特尼一行人开始她们的圈钱计划。

神秘嘉宾

8频道 晚上8.00

众多获得“超级红星”奖项的艺人当中，黄俊雄是最年轻的男艺人。即便如此，他的演艺历程并不特别顺遂。他因为俊俏的外表，一直是观众眼中的“男神”，然而他却视自己为“怪咖”，到底是为什么？这一集节目中，他意外地迎来对自己了如指掌的神秘嘉宾，一位是合作过几次的同事，另一位是认识多年的好友，还有……

患难与共

8频道 晚上10.30

来自印度的维伦德拉是理工学院的讲师，他回母校任教，把自己多年的航海经验传授给莘莘学子。维伦德拉也在疫情期间加入抗疫队伍，成为客工宿舍的义工。此外，维伦德拉的妻子也召集社区的朋友，一起为客工们准备他们想念的家乡菜。

缉魔 Deep Evil

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上7.50

主演：庄凯勋、傅孟柏、邵雨薇。温子升是作风暴烈的刑警，负责一起无头女尸案件，遇到冷酷女法医韩雪宁，他们查到死者曾在高俊伟的医美诊所做隆胸手术。韩雪宁向温子升透露，自己念大学时曾与高俊伟交往，还帮助他做过伪证，高俊伟因此成为头号嫌犯。

龙王大人请保佑

U频道 晚上7.00

轩静匿名提供时俊的故事给电视台，对方很感兴趣，愿意让武心上节目谈论时俊的冤屈。智娜拜托时俊阻止武心上节目，她愿意告诉时俊孩子的下落。枫道为救清儿而受伤晕倒。