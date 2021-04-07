女粉丝求合照 年轻同学问王沺裁：你是名人吗？

“你是名人吗？”

爱吃榴梿的沺裁戏言为了可以在榴梿摊“亲手杀榴梿”，最近上食品安全操作课程，班上除了他和一位马来大叔，一眼看去都是20多岁的年轻人。

他上的课程是一整天，学习如何处理食品，最后两小时还得经过考试，下课后所有人都成功晋级，沺裁也考取了食品安全与卫生证书。

有两个20几岁的同班小伙子因为住得离他家不远，就乘搭他的顺风车，还一起到附近的咖啡店吃了饭才回家。

“我们三人边吃边聊，走来一个陌生女子要求跟我拍照，心情漂亮的老王当然没拒绝。”沺裁在面簿自称“老王”。

其中一个小伙子见到有粉丝来合照，居然非常纳闷，开口问沺裁：“你是名人啊？”

沺裁不料有此一问，反问小伙子认识王雷吗？

小伙子听了“哦”的一声，再补一句：“你跟王雷一样老啊？”

未被认出，又被小伙子一脸狐疑问是不是很“老”，沺裁好奇心大起：“我看起来很老吗？”

没想到小伙子有话直说，“你看起来比我的爸爸妈妈还老，sorry，我讲话很直的。”

不被认出反而自在

沺裁问起小伙子父母岁数，对方抖出“43岁”，50出头的沺裁大方认“老”，自嘲：“原来就算在班上不戴口罩应该也没人认出老王吧？”

拍了那么多电视剧，身为电视阿哥，居然不被年轻小伙子认出，会否“玻璃心碎”？

“小朋友不认识我很正常啊，其实这样才好，没艺人包袱，谈起话来更自在！”沺裁受访告诉《新明》。

他更乐意去了解现代年轻人所思所想，而不是一昧被对方问“拍什么戏？什么时候拍戏？”

认识沺裁的人都知道他超爱出国，其实也因为享受能无拘束地与陌生人聊天，容易结交到新朋友，“不喜欢一出门就被指指点点，没人认识我更好！”

沺裁透露今天将去接种第一支疫苗，之前他对接种事略带犹豫，如今立马施打，“因为我迫不及待想出国！”