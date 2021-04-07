律师曝光聊天记录 张恒威胁郑爽：“打死你”

（综合讯）郑爽抚养权案再开庭，张恒被爆曾说“打死你”。

郑爽和前男友张恒抚养权案昨天（4月6日）在美国丹佛法庭以网络直播的方式再次开庭，当天，张恒不但亲自到庭，还在直播中出镜。

双方在开庭时火药味十足，郑爽律师首次曝光了两人的聊天记录。在2020年，张恒曾不下百次对郑爽发威胁信息，使用类似“打死你”、“闭嘴”等带有语言暴力的词句。还反复让张恒当庭读出来。对此，张恒先是否认，还表示事实上他全家都遭受过对方全家威胁，辩称，“打死你”这句话不是字面意思，而是“我了解了”，两人聊天时，经常会说这句话。

张恒强调，他当天完全喝醉了，连他自己都不知道说的是什么，甚至看不懂他打出来的中文。

律师接着问张恒是否支持孩子和母亲应该有多一些相处的时间时，张恒称，他觉得孩子在成长过程中，需要的是一个好妈妈，不是一个试图遗弃他们的坏妈妈。

他还说如果郑爽是好妈妈，他愿意让孩子和妈妈多见面，但到目前为止，他没有发现郑爽有多爱孩子，也看不出孩子有多喜欢郑爽。

张恒还透露，郑爽和孩子见过两次面，张恒称，第二次见面时，Luka哭了整整40分钟，不过，为了想要给育儿教练和郑爽更多的相处时间，他选择了忍耐。

昨天郑爽抚养权一案再开庭似乎有不少粉丝进入庭审直播间，旁听人数一度达到500多人，远远高于第一次庭审时的40多人。

也有网民发现，郑爽妈妈最近在网路上动作频频，或许是护女心切，竟疯狂按赞网民辱骂张恒的文章和留言，包括吃软饭、恶毒等等。

此外，郑爽妈妈也按赞一则动态，封面上写着：：“我希望郑爽能东山再起”。消息曝光后，有网民认为“这样的明星还能复出，这些粉丝也是脑袋坏掉了吧。”