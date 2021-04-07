剧中与22岁小鲜肉谈情 41岁秦岚戏外不排斥姐弟恋

自认在爱情面前不理智！新剧《理智派生活》中与22岁“陆版道明寺”王鹤棣谈情，41岁秦岚现实生活中也能接受姐弟恋！

《延禧攻略》“富察皇后”秦岚有新剧啦！她在上个月底开播的中国现实主义女性成长话题剧《理智派生活》中挑大梁，首次搭档大陆版《流星花园》中的“道明寺”王鹤棣大谈超甜姐弟恋，戏里两人的角色年龄设定相差11岁。

现实生活中是否曾遇年下男示好或被年纪较小的男生追求？41岁的秦岚在接受《联合晚报》电邮访问时直率回说“好像有遇到过”，并大方表示自己可以接受姐弟恋，她认为两个人如果真心相爱，年龄并不是最重要的考量，“当然也不能差的特别大”。

她坦言接演《理智派》时压力挺大的，毕竟与王鹤棣实际年龄差距19岁，“担心我们会不会搭，观众接不接受，制片人这边是给我们比较大的信心，她也一直在给我做心理建设。”她表示之前与《理智派》制作人王柔媗合作过，对方在筹备此项目时提出邀约，双姝聊过之后秦岚就确定接演。

剧名《理智派生活》，不过秦岚自认在爱情面前可能不属于理智派。

面对身边亲友催婚，她拒绝像戏里谈一场短暂且将就的恋爱。

她也说：“我觉得现在好像没有人催我（结婚）了，他们好像已经过了催我的那个时候了。”

性格与剧中角色相似

《理智派》聚焦30多岁都市女性于职场、爱情和家庭困境中如何挣脱束缚，秦岚饰演的沈若歆性格独立、心思缜密，对待感情和工作极其理性，面对爱情不愿将就，认为女性不一定要结婚。

会否觉得本色演出？秦岚坦言自己的性格跟沈若歆蛮像的，倒是角色所处于的工作环境跟她对比有一些差距。

她说，沈若歆没有她在《怪你过分美丽》中饰演的明星经纪人莫向晚那么强势，也没有《延禧》中富察容音那么“温”，角色人物性格贴近她本人，所以比较好掌握。

庆幸未在职场 遭遇不公待遇

沈若歆是职场精英，身处以男性为主导的公司，遭遇一系列不公平待遇和打压，秦岚自认比较幸运，从未有类似经历。

有一说是演艺圈对女艺人不友善，无论是年龄、身材或样貌等都会遭到批评，包括女演员到某个年龄只能演母亲角色等既定印象。

入行超过20年的秦岚对此表示，女人每个年龄段都有独特的美丽，“当你在年轻的时候想挑战一些成熟的、有内涵的角色，那时候你比较年轻，可能没有办法驾驭。当你年纪大了，成熟演技有提升了，但是可能那种甜甜的角色不太适合你了……”

她认为，不管是处于什么年龄阶段，每个年龄都是每一个女性“最好的时候”，应该好好享受每个年龄带来的体验。