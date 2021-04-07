范文芳爱吃甜食 6岁儿却抗拒吃糖

范文芳多饱都吃得下甜点，6岁儿子则不爱甜食，阿姐说：他不会被糖果骗！

范文芳昨午（4月6日）在烘焙竞赛节目《糖朝冠冕》录影空挡接受《联合晚报》访问。节目与甜点有关，阿姐私下也爱吃甜点。她笑说：“我有一个专门装甜点的胃，每次跟老公说饱了、吃不下了，结果离开餐馆前还是要点甜点！”

有追踪阿姐社媒的网民都知道，她经常在家里烘焙。她说，老公李铭顺原本不爱吃甜点，但被老婆养出“甜蜜好滋味”，时不时讨“甜头”。然而，阿姐生命中另一位重要的男子则不赏脸。

孩童大多爱甜食，偏偏儿子Zed不爱，范文芳说，烘焙蛋糕后，经常得追着儿子让他尝一口，“儿子不爱甜，他从小到大不吃糖和蛋糕，但吃过蛋糕上面的黑巧克力……对，他不会被糖果骗！”

Zed今年上小学一年级，她分享，Zed很喜欢上学，很自律，一叫就起床，甚至比她早起。纵使是学校假期期间，Zed也坚持早上6时起床，因为不想破坏日常作息。她笑中带无奈说：“儿子自律好，可是可怜了妈妈呀。”她主持《糖》期间，试过录影到凌晨时分，睡不到三小时，早上6时就得起床打点孩子上学，不讳言有累的时候。

未来或拓展 居家烘焙生意

阿姐说，透过主持《糖》长甜点知识，也很高兴看到本地有年轻、未被发掘的甜点高手。

问起有没有想过做居家烘焙生意，她不排除可能性，说道：“如果把东西拿来卖，肯定是为了好玩。我喜欢把工作当成一个游乐场，认认真真在玩，做评审也是。

谈到接下来的工作计划，她说：“有在谈，国外的工作也有，但因为要考虑隔离期，也可能跟老公的工作卡到档期，所以还不确定。我们说好了，如果他走（出国工作），我就一定要留下来。”据了解，李铭顺将于下半年到台湾拍电影版《做工的人》。

未公开地址 风声已走漏 欧萱实体甜点店设在翰密顿路一带

欧萱的实体甜点店预计5月底开张。她昨天受访说，之前未公开店面的地址，但风声似乎已走漏，已有好奇的路人在店外徘徊，并问装修员工“这个是不是欧萱的店”。

她的店开在翰密顿路一带，店名已取，名为“Once Upon a Time”（很久很久以前），颇有童话感。她说：“我是一个说故事的人，从当演员、拍自己的微电影、写剧本，我一直在创作，都是在说故事。烘焙也是，我的甜点背后也有故事，所以想到这个名字。”欧萱忙完《糖》的主持工作后，就会全新投入甜点店生意。

《糖朝冠冕》5月12日起，每逢星期三晚上8时，8频道播出。