(香港讯)香港女星胡杏儿3日迎第三胎儿子,已有两子的她这次追生女儿失败,她笑称家中包括老公李乘德,已有“四条King”,宣布“收山封肚”,因为照顾及培育孩子须要花要很多时间。

胡杏儿前天在社媒公布喜讯,写道:“Yes it's a boy……AGAIN!Liam李奕宏has arrived, thank you for everyone's blessings! ”并分享一家五口的手掌照,和两个儿子看着弟弟的照片。

胡杏儿说三子的中英文名字都是老公取的,宝宝体重3.6公斤,她没想到会这么重,因此这次分娩过程比较辛苦。