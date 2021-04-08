大股东黎瑞刚指TVB节目老化需改革 汪明荃：煮菜节目看到闷

（香港讯）大股东黎瑞刚狠批香港无线电视（TVB）节目老化、山头林立、制作技术落后，需要全面改革，“阿姐”汪明荃力挺，说：“早晚看做菜看到闷！”

向来有“中国梅铎”之称的TVB大股东黎瑞刚向来行事低调，日前罕见地接受香港媒体访问，表示对TVB近年来表现非常不满意，更一针见血，狠批TVB近十年的内部问题很严峻，他直率地指出TVB多项缺失，更道出TVB目前出现的大问题，包括节目全面老化、制作技术落后、内部山头林立、管理层决策失误等，导致与年轻

观众的距离越来越远，他表示节目要有创意，不能天天做有关烹饪节目。黎瑞刚也提到以往TVB台庆节目有著名歌星及影星参与，近年变得封闭，沦为自娱自乐、越做越小；所以，他认为TVB应该更加开放，再不改革就没了，整体人力资源也要改变。

针对邀请曾志伟和王祖蓝回巢，黎瑞刚说不只是为了要开拓中国市场，而他们首要的任务是要改革香港本土的节目，他喜见之前跟三大唱片公司破冰。

对于黎瑞刚狠批TVB，“阿姐”汪明荃力挺，她自言煮菜节目看到闷，应该尝试不同类型节目，带给观众新鲜感。

黎瑞刚强调TVB急须改革。（图 / 互联网）

山头文化多 来去那班人

说到山头文化，其实汪阿姐早已经提及TVB的山头文化问题，汪阿姐受访时说：“山头太多，来来去去都是那班人，好多人没有机会，我认为艺员是公司的财产，适合的就用，以前casting 是向制作部推荐艺员，而现在调转回头，喜欢的那个签回来了再说，其实艺员和制作部要紧密合作，将最大功用发挥，现在少了很多偶像，音乐节目方面都是，很可惜，嘉宾无法参与，不够全面。”

汪明荃直言很少看剧

一向敢怒敢言的汪阿姐直言自己很少看剧集。

汪阿姐接受访问时指出，现在看电视有好多不同方式，包括手机和平板电脑等，所以她认为电视台需要尝试不同的新东西，要给人新鲜感，无论是好是坏，无所谓，关键是要尝试，“要针对年龄层和观众群组做出改变，否则改不到特色，要年轻要多元化。”

汪阿姐也坦言，近年来她很少看剧集，主要是看新闻，每个台都看，包括中央电视台。她感到欣慰的是，曾志伟回巢，外面的大卡士都肯到TVB帮忙，“像那天我在录节目，隔壁摄影棚有余安安、袁咏仪在做节目，很开心，希望做一个好节目。”

汪阿姐语重心长地说：“大家要针对问题，大老板已经开声，旧人要upgrade（提升），我都不断学新东西。”