黄俊雄爆遭霸凌 片场生气落泪

黄俊雄昨晚（4月7日）上《神秘嘉宾》爆当年在马国拍戏被台湾艺人“霸凌”，忍无可忍大发脾气泪洒片场，三线索将矛头指向2017年参演《天之骄子》台湾艺人李沛旭！

虽然黄俊雄未在节目中开名，但他提及该剧于吉隆坡拍摄、“霸凌”他的资深艺人来自台湾、剧中演他的大哥，矛头均指向李沛旭。拍一场天台戏时，那名艺人说了一些有欠尊重的话，黄俊雄忍无可忍在片场大发脾气，他在节目中说：“我一边生气，一边流泪，因为整段（拍摄）期间被霸凌了。”当时还惊动了监制和工作人员。

黄俊雄说，该名台湾艺人在片场“很大男人”，摆出一副“我来这里就要做大哥”的架子。

“拍戏第二天开始，我的包包一放在角落，他就把自己的椅子摆在那里挡着，然后看着我。我不知道为什么他会做这样的事？”

黄俊雄也表示，拍摄过程中，镜头在拍他的时候，对方会做出一些不专业的举动，想让他分心、忘词，“然后他就会很开心说，‘你看，你以为你是阿哥？’”

另一次，两人在天台拍摄一场情绪很多的戏，对方说了一些不尊重的话，“我直接喊过去，然后我就叫监制等上来（天台），我一边生气但是一边在流泪，因为被霸凌了整个期间。”

“我跟监制说，我第二天可以说有这件事，那很简单，就是换掉他还是换掉我而已，这样又（显得）我很大牌。”

他气自己为什么不忍下去，不过想想若继续隐忍，“夹着尾巴回来，觉得对不起自己”。

针对此事，《联合晚报》通过新传媒经纪人尝试联络黄俊雄，经纪人今早（4月8日）说，黄俊雄表示要讲的已经在节目中说了，不会再作出回应。

李沛旭经纪公司回应：清者自清

41岁的李沛旭因《犀利人妻》《小资女向前冲》等剧打响知名度。据悉，李沛旭2017年是伊林娱乐的艺人，在《天之骄子》担任主角之一。他去年换到凯渥旗下，近年淡出演艺圈，投入健身界。本报通过凯渥经纪公司联络李沛旭，获得的回复是“清者自清”。

完整报道，请翻阅2021年4月8日的《联合晚报》。