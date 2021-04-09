黄俊雄被霸凌风波 沈琳宸曾觉潘玲玲面恶

黄俊雄在节目《神秘嘉宾》爆出在马来西亚拍戏时曾被台湾艺人霸凌，当时有参加节目担任嘉宾的沈琳宸则坦言自己对霸凌比较白目，即使遭人欺负都不知。

《神秘嘉宾》前天（4月7日）播出黄俊雄的访谈内容，他在节目中谈及当年在吉隆坡拍《天之骄子》时遭台湾艺人霸凌，在片场落泪。根据他提及的线索，指向台湾艺人李沛旭。李沛旭所属凯渥经纪公司昨天回应媒体说，“清者自清。”不愿多谈。

当时担任《神秘嘉宾》黄俊雄这一集的受访嘉宾的沈琳宸在面簿表示，黄俊雄是她在新传媒拍戏合作的第一个对象，夸他很有耐心，也愿意分享经验。

沈琳宸昨天收工受访时表示，当时录制节目时这段内容的访谈是郭亮单独访问黄俊雄，自己是在后台，有听到这段对话。不过她说虽然自己也有和海外艺人合作的经历，但对在片场遭霸凌的遭遇很白目，可能被人欺负了也不自知。

她回忆说，当年刚开始在新传媒拍戏时，有一次在化妆间看到潘玲玲走过，觉得她很面恶，以为她很凶，不好惹。但后来一起合作拍《118》，发现原来是同路人，两个人个性都大喇喇。

为人母后首演妈妈角色

沈琳宸最近在赶拍音乐励志题材的剧集《大大的梦想》，剧中出演许瑞奇的妈妈。

有读者曾在《联合早报》栏目《观众大声说》中要她不要在乎演人母，不要局限自己只能演少女、小姐，或单身角色。

她坦言这是首次接演妈妈的角色，以前确实有拒绝过演妈妈角色，是因为对演妈妈没信心。“其实我也不是拒绝，不是有偶像包袱，是因为当妈妈那种感觉不一样，而我还没有拿捏当妈妈的感觉，现在当了妈妈后，知道那个差别在哪里。”

首次演妈妈，就有许瑞奇这么大的儿子，她笑说当时接到角色时是有一点惊讶。两人曾在《118》合作过，沈琳宸透露，一开始也是没有抓到感觉，但开拍2个月了，现在已经找到感觉。

剧中沈琳宸也将和张耀栋、戚玉武合作。三人曾在《天空渐渐亮》合作过，这次的人物关系更为复杂。“在《天空渐渐亮》，我和戚玉武没有单独的对手戏，和张耀栋则非常多。但在《大大的梦想》中，刚好反过来，和戚玉武戏份多过张耀栋。”她表示这次合作，对戚玉武更为了解。笑说他人慢热，一开始有距离感，但现在几乎每天都碰面，他也开始热情起来，发现他原来是一个闷骚的人。

未入围红星有小失望

沈琳宸今年未入围任何《红星大奖》，她坦言没能入围演技类奖项有小失望，但认为没有受到打击。“演戏是我的兴趣，也一直在求进步，今年入围的候选人真的很有实力。”

她也自认对奖项没有看得很重，没入围不影响对演戏的热忱。至于没有入围30大最受欢迎女艺人，很多读者替她可惜，她表惊讶，“以前每年都入围，没觉得很特别，今年没入围反而有人关注。”

她希望读者不要觉得可惜，也谢谢大家的支持。今年因为忙拍戏及要照顾孩子，所以她有和经纪人提出不想出席即将举行的红星大奖。作为仍在哺乳期的妈妈，沈琳宸表示开工后，最担心的是给孩子断奶。所以拍戏间隙，剧组都很照顾她。

她也希望在孩子上学前，能尽量多抽时间照顾孩子，认为这是建立亲子关系的关键时期。也夸女儿很配合，体谅妈妈去工作，在家也不哭，回来却能满脸笑容迎接妈妈回家。