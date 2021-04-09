为新剧担任歌曲创作总监 李伟菘赞戚玉武暖男歌声如其人

李伟菘为本地电视剧《大大的梦想》担任歌曲创作总监，他形容男主角戚玉武的歌声“就像他的人，暖男”。

《大大的梦想》是一部以音乐为主题的青春励志剧，戚玉武、黄暄婷、沈琳宸等都会在剧中唱歌，李伟菘正在给这些演员录音，他与《联合晚报》记者分享几位演员的歌艺。

首先谈到戚玉武，他说：“我当年出席他的婚礼，他为白薇秀唱了一首陈百强的广东歌《有了你》，是偲菘为他伴奏，我当时就想：这小子唱歌还不错嘛！”

李伟菘和阿武相识多年，这次却是第一次在工作上合作，李伟菘形容阿武的歌声很温暖，两人也趁这次合作叙旧。至于沈琳宸，李伟菘赞：“她的歌声听了很舒服，就跟她给人的印象一样。”

李伟菘：黄暄婷歌声很像邻家女孩

谈到新生代黄暄婷，李伟菘说：“她很乖，很用功，歌声给人的感觉是，很像邻家女孩，但有一颗炽热的心，大家可以感受到她的阳光。”李伟菘透露林梅娇常到录音室探班，给女儿送爱心蜜糖。

李伟菘认为几位演员的悟性都很高：“我跟他们说，唱的时候要有脸部表情，也要注意气息，就跟演戏讲对白一样，感情要由内心发出，他们很快就懂了。”

李伟菘分享自己以前当歌手的趣事：“以前的制作人会跟我说，‘你可以唱出看到一面大海的感觉吗？’‘你的歌声可以加两茶匙的糖吗？’讲得很抽象，我心想：我看到大海和你看到大海的感觉不一样嘛！我后来当制作人就跟自己说，不要用这种抽象的教法，我会直接跟歌手说用哪个部位发声，像是胸腔、头音，也会亲自示范。”

李伟菘为剧写3首歌 放上网寻找‘另一半’

李伟菘为《大大的梦想》创作三首新歌，其中一首是他音乐学校的学生龚振良的作品，另一首是李伟菘和素人一起完成创作。

李伟菘先写了主歌旋律，然后把歌曲放上网，欢迎大家完成副歌旋律和整首歌的歌词，以此鼓励年轻人勇于创作。他花了三天听完100多首作品，最后选出最适合演唱者沈琳宸的那一首。几天后，一个多年前的学生传来简讯，“老师，谢谢你选中我的歌”，他才恍然原来选中的也是他学生的作品。

李伟菘笑说：“这是我第一次透过社交媒体为我的作品找‘另一半’，好像在相亲，但没有和对方见面，而是用‘国际语言’，即音乐结缘。”

为本地电视剧写歌圆梦

李伟菘和李偲菘两兄弟16岁就开始为本地电视剧写歌，两人的作品包括《早安老师》《舞榭歌台》《盗日英雄传》《红头巾》《最后一个大侠》等。

李伟菘说：“我是听TVB电视剧歌长大的，许多都是顾嘉煇老师写的，我非常崇拜他，并希望成为新加坡的顾嘉煇。后来能为本地电视剧写歌，我算是实现了梦想，后来我也又想，什么时候我们会有音乐电视剧呢？没想到这次受邀担任歌曲创作总监，又实现了一个大大的梦想。我想告诉大家，要有梦想，才有目标，而只要肯努力和坚持，还有争取机会，梦想就会实现。”

《大大的梦想》将于9月15日在8频道播出。