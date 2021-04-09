黄俊雄称遭霸凌事件 网民大爆李沛旭霸凌耍大牌有前科

《联合晚报》昨天（4月8日）报道，黄俊雄在访谈节目《神秘嘉宾》爆当年在马国拍戏被台湾艺人“霸凌”，忍无可忍大发脾气泪洒片场，三线索将矛头指向2017年参演《天之骄子》台湾艺人李沛旭。

台湾媒体转载这则报道，有网民留言，“他是有名的爆怒仔”“可以和朱芯仪聊聊怎么挺过来的！”“从犀利人妻到现在始终如一”，大爆李沛旭“霸凌”“耍大牌”有前科。

还有网民透露，“以前我在其中一部《我们发财了》留言称赞他的演技‘几乎是炉火纯青’，举例很多部作品中他都有不同表现，尤其《小资女孩向前冲》演出很喜欢，结果他在底下留言回呛，很在意‘几乎’这两个字，对此很不满，从此我对这个艺人的观感就变得很差”。

李沛旭与朱芯仪到底发生什么事？《联合晚报》记者上网搜索，台湾媒体曾经报道，朱芯仪当年拍摄《犀利人妻》时被“名模帮”霸凌，还被李沛旭设陷阱。

《犀利人妻》是轰动一时的台剧，饰演小三黎薇恩的朱芯仪也凭这部剧爆红。当时剧组频频传出“名模帮”隋棠、李沛旭、蔡淑臻排挤朱芯仪。从剧组访问的影片中可以看到，朱芯仪进入房间后，李沛旭主动起身让座，还十分客气地说“芯仪姐请坐”，但朱芯仪坐下后气氛瞬间凝结，隋棠等人问李沛旭：“那你要坐哪里？”

隔日新闻爆出“朱芯仪耍大牌”，让她非常难过。朱芯仪多年后在一个访问中说：“原本以为只是单纯的男生礼让女生，不知道那个人是挖一个陷阱给我这样跳。”虽未指名道姓，但网民一致认为她说的就是李沛旭。

王仁甫曾怒发文 指李沛旭目中无人

李沛旭也曾惹火王仁甫。

2015年，王仁甫接下《白日梦冒险王》主持棒，节目开播不久，王仁甫公开发文抱怨：“因为是实境节目，让我看透了一个我原本以为很努力很可爱的艺人”“真实的自大、本位、目中无人、连对人的基本尊重都忘了”“曾经媒体报道说他难搞、有大头症，我还尽力的帮他说话维护他”“现在我骑虎难下，因为是我推荐他进白日梦冒险王”。观众猜测王仁甫指的是同为主持搭挡的李沛旭。

当初王仁甫十分喜欢李沛旭的风格，因此邀请他一起主持，虽然当时李沛旭风评不佳，但王仁甫向制作单位挂保证，坚持要李沛旭进剧组。王仁甫事后发现，李沛旭在第一次录影输了比赛就掉头走人，事后李沛旭仅解释这是“节目效果”。还有一次录影时，王仁甫正对着摄影机做Ending，李沛旭不只背对着王仁甫，还对镜头做出“剪刀”动作，示意这段剪掉，当下惹毛王仁甫，事后王仁甫对李沛旭说：“你这是什么态度？”

王仁甫气说：“出道以来，从没看过这样子的艺人！”并透露曾私下语重心长告诉李沛旭：“人在这个圈子越资深，要越客气，在这个圈子越红，要更谦虚。”没想到换来李沛旭一句“我不红”。最后节目组为避免两人同台尴尬，让阿庞取代李沛旭的位置。