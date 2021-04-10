“我不卑微 他也不渣” 林依晨发文反击传闻

（台北讯）台湾女星林依晨和老公林于超结婚六年，夫妻分隔两地，聚少离多，近来微博疯传负面传闻，林依晨昨天列出六点澄清，以标题《我不卑微 他也不渣》捍卫家人清白。

林依晨列出外界的几大误解：首先是外传她凌晨三四点起床做早餐给公婆吃，再送公公出门，林依晨强调全家人的早餐都是家婆做的，她只负责在家婆不想做时帮忙订餐。她坦言头两年的确尝试当个“印象中的好媳妇”，但她的工作步调跟家人不同，后来就弃械投降了！

至于老公被爆带嫩模回家，林依晨喊冤说：“跟公婆同住是要怎么带嫩模回家？家里勉强能称得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA（美国加州）家的嫩模也只有母黄金鼠一只。”针对外传被婆家要求吃生青蛙改善体质，林依晨说，她的最爱是“青蛙下蛋”的饮料，绝非生青蛙，也从来没吃过。

至于随时回娘家，豪门媳妇卑躬屈膝说法，她强调所有认识的人都知道她嫁进的绝非豪门，但绝对是“好门”，善良勤奋的好人家，也需要为生计兢兢业业而非游手好闲，对她更是像亲生女儿般地疼爱。“若我是家里唯一对外发言的管道，不发一语反而让他们蒙受了不白之冤，那我就有必要说些什么。”并认为，“不婚或不生是选择，想组成自己的家庭、孕育下一代也是选择，重点是自己做的决定，而非屈从于他人的要求、社会的普遍趋势，我懂这点，也能承受自己的选择带来的所有结果，需要帮忙时也不会不好意思求助。”

文末，她则感性写道，“每个人都不容易，也都有自己的人生课题要面对，但周围人多一些善意，给他人多一点空间总是有帮助的，你们说是吗？​​​​​​​”