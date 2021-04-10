我最近被一个男人和一只章鱼疗愈了。

那天在Netflix找节目看，被一个节目名称吸引——“My Octopus Teacher”，点来看，结果在近一个半小时，我跟着主角Craig Foster（克雷格福斯特）和他的章鱼朋友徜徉大海，感受海底世界的美丽与哀愁。

福斯特的童年在南非开普敦的假湾（False Bay）度过，热爱游泳和潜水的他长大后，从事纪录片制作，20年前在博茨瓦纳西北区喀拉哈里（Kalahari）工作时，看到当地原住民轻易找到野生动物的踪迹，让他恍然，这些原住民与大自然是一体的，他渴望和原住民一样，成为大自然的一部分，而不只是旁观者。