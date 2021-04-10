我的章鱼老师 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗瑱玲 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 克雷格福斯特和章鱼朋友徜徉大海。（互联网） 字体大小: 小 中 大 我最近被一个男人和一只章鱼疗愈了。那天在Netflix找节目看，被一个节目名称吸引——“My Octopus Teacher”，点来看，结果在近一个半小时，我跟着主角Craig Foster（克雷格福斯特）和他的章鱼朋友徜徉大海，感受海底世界的美丽与哀愁。福斯特的童年在南非开普敦的假湾（False Bay）度过，热爱游泳和潜水的他长大后，从事纪录片制作，20年前在博茨瓦纳西北区喀拉哈里（Kalahari）工作时，看到当地原住民轻易找到野生动物的踪迹，让他恍然，这些原住民与大自然是一体的，他渴望和原住民一样，成为大自然的一部分，而不只是旁观者。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 我的章鱼老师 Netflix 一年之后 寻找风铃木花讯