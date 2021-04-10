余安安、陈凯琳“复出” TVB五综艺节目登场

余安安和陈凯琳“复出”，香港无线电视5综艺节目今明两天强棒出击。

曾志伟和王祖蓝回巢合力打造“超级综艺”，本周一开始陆续登场，而打头阵的有该台新闻与资讯部制作的《寻人记》已经在周一（4月5日）推出，长达10集的节目，昨晚播至第5集，广受观众的欢迎，更获得好口碑。

今明两天将轮到综艺组出招，5个节目列队而上，包括《星梦传奇》《日日妈妈声》《诸朋好友》《开心大综艺》和《劲歌金曲2021》，让香港与海外观众甚是期待。

5个综艺节目，各有来头，各有特色，但唯一的共同点，就是回巢的曾志伟和王祖蓝打出了多个人情牌，邀请了近年很少在TVB亮相的A咖艺人助阵，当中最受瞩目的，就是即将升级当外婆的“香香公主”余安安，将伙拍产后复出的陈凯琳及久违的罗敏庄主持《日日妈妈声》。尽管余安安这些年曾客串演出电影和参与舞台剧的演出，但这次可说是她首次当主持人，而她之所以答应主持《日日》，主要是因为曾志伟的邀请。

《日日》也是王祖蓝回娘家后的新搞作，每集找来妈妈及爸爸艺人上节目分享育儿经，而今晚播映的首集中，更有阔别TVB 10年的袁咏仪打头阵。

再来，陈凯琳产后复出，更备受重用，除了主持《日日》之外，也将和崔建邦合作主持谈话性节目《诸朋好友》，而《诸朋好友》找来了不少暌违TVB多年的嘉宾艺人，如杜德伟、杜德智、钱小豪、钱嘉乐等。

《开心大综艺》更被视为TVB改革节目中的最皇牌节目，除了出动全台新、中生代12位主持人之外，“阿姐”汪明荃也将坐镇，不过，最关键的是，节目将现场直播，有如当年的《欢乐今宵》，它是否能重现《欢乐今宵》的光辉，或更上一层，都是值得让人关注的。

至于曾经一度传被喊卡的《星梦传奇》，已经变为选秀节目，实力派唱将李克勤将是节目的常驻艺人，带领15位参赛者过关斩将，突围而出，不过，网上议论，这个节目似乎与中国选秀节目大同小异，削弱了可看性，更有网友说：“TVB也未免迟了好几年”！

哪里看？

翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）收看。

今晚：《星梦传奇》（晚上8时30分）、《日日妈妈声》（晚上10时30分）、《诸朋好友》（晚上11时30分）

明晚：《开心大综艺》（晚上8时30分）、《劲歌金曲2021》（晚上9时30分）