《红星》最佳男主角鹿死谁手？方展发：戚玉武机会最大

本届《红星大奖》下周日举行，最终鹿死谁手值得期待，凭借《森林生存记》中的渣男形象入围最佳男主角的方展发却最看好戚玉武，欣赏他在《我的女侠罗明依》中的角色。

方展发主演的英语剧《The Land Is Mine》将在2周后杀青，剧组昨天（4月9日）再邀媒体探班。方展发受访表示，这部年代剧布景设置用心，能让演员进入片场就能回到上个世纪40年代。

他形容那个年代的新加坡正处于家园重建中，人人都想忘掉二战带来的伤痛。他比喻就和现在人们处于疫情中的情形一样，在和无形的敌人打仗，日常要戴口罩和保持社交距离，“很开心能从剧本和台词中学到一些东西，来怎么应付现在的疫情，感觉这次疫情就像是第三次世界大战。”

除了拍戏，最近方展发也忙着为《红星大奖》拍摄音乐剧短片，此外前阵也被新传媒力推海外市场，签约两家海外经纪公司，一时风头无两。问起本届《红星大奖》最佳男主角胜算如何？他认为入围者多达7人，机会分薄，“以我的看法，戚玉武最有机会，蛮欣赏他的角色。”

不过他话锋一转，也夸起张耀栋和陈汉玮，“我听说耀栋的表现也蛮好，而陈汉玮这个大哥一出现，我的机会就更少了。”

对于被选上进军海外市场，自身有何优势？方展发思虑了一下，“听别人说我有一张国际脸，可能是这一点吧。美国最近对亚洲市场有兴趣，所以有机会的话，我可以出演各类亚洲人物，不管是中国人，还是泰国人，马来西亚人都不违和。”

不过他也认为，本地艺人进军海外，需要弥补语言上的不足。“我们的英语和华语都不是最强的，说话方式比较懒惰，没讲几句就要夹杂其他语言。”至于演技方面是否需要提高，他则认为，和海外艺人相比，新传媒的演员确实被保护得太好了，被宠坏了，很多时候不需要试镜就能得到角色，所以和海外艺人合作是一个很好的学习机会，能让自己重新知道当一个演员的努力和辛苦在哪里。

他也透露，暂时并没有为进军海外做什么计划。“老实说，只能等，但顺便抽空健身，等机会来了，可以派上用场。”

“This Land Is Mine”预计今年8月通过5频道播出。