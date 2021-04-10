香港又一资深演员陨落 黄树棠入行半世纪拍过数百部作品

（香港讯）香港资深演员黄树棠因癌细胞侵入肺部不幸病逝，享寿77岁。黄树棠40年前在火红武侠剧《楚留香》饰演冷酷无情杀手“中原一点红”而广为人知。令人唏嘘的是，1979年无线电视剧《楚留香》里的“胡铁花”吴孟达，2月27日才因癌症病逝，同剧里的“一点红”黄树棠也不敌癌魔，两位大侠相继千山独行。黄树棠入行50多年，拍过数百部作品。

黄树棠3年前确诊大肠癌二期，上月因呼吸不顺住院，病况一度危急，他担任配音员的儿子黄荣璋，上载文希望网友帮爸爸集气，让父亲度过难关，但黄树棠最终仍不敌病魔。今天（4月10日）凌晨约2时，黄荣璋在面簿撰文向父亲道别：“我庆幸可以陪您行走最后的一段路，我庆幸我可以有机会孝顺您服侍您，我庆幸我可以在您强壮臂弯下成长，多谢您。爸爸，我爱您，我会乖，我会照顾好自己，您放心离去吧。”宣布父亲过世噩耗。

黄树棠饰演的杀手一点红偏激火爆，但守承诺重义气，跟他真实个性很接近，他不讳言自己性格火爆，不过，3年多前罹患大肠癌后，人生观大为转变，晚年也对自己年轻时的炸弹脾气有所遗憾。

十二三岁投考演员训练班

黄树棠十二三岁时就无心念书，跑去投考当时仙鹤港联的演员训练班，年少时肯吃苦搏命，获得武术导演刘家良赏识收为徒弟。

70年代，黄少棠加入丽的电视（香港亚视前身）担任武术指导兼演员，拍了戏剧《十大刺客》大受欢迎，后来获导演获徐克邀请，演出电影《蝶变》兼任武指，打开知名度。

性格火爆 曾打TVB高层一拳

黄树棠性格火爆，由于当年幕前幕后都能胜任，所以在电视台、电影方面都很吃香，香港无线却只给每月2万5千元港币（约4314新元）薪水，但他外面拍一部戏片酬就60万港币（约10万新元），后来双方谈续约，黄树棠不满无线只加5千元（约863新元），最后一次商谈不欢而散，他走出门口时听到高层说：“黄树棠，我知你幕前行，幕后也了得，不过我看你能好多久！”他顿生怒火一拳打向对方，连眼镜都打落，最后被保安架着离开电视台，虽然没有被追究法律责任，却已断送演艺机会。

代表作为《我和殭尸有个约会》

之后黄树棠又转往亚视十多年，参演数十部电视剧集，代表作为《我和殭尸有个约会》系列中的“求叔”何应求，亚视没落后，他先后去过新马泰发展，近年主攻越南市场，主要当演员兼任武术指导，又到中国做一些娱乐活动领班，身兼多职，他曾扬言永不言休。

2018年，黄树棠在电影《蓝天白云》演出邓丽欣的爸爸，是一名患老人痴呆症的病人，演得入木三分，令人激赞。

3年多前黄树棠确诊大肠癌第二期后，改变作息注重养身、每天健行，最后一次公开露面是在去年2月出席香港动作特技员公会新春团拜，当天并获大会颁发杰出贡献奖。

与周润发称兄道弟

黄树棠在香港无线，与周润发合拍《亲情》饰演表兄弟，在《网中人》又演好朋友，戏里戏外都成了好友，不过他晚年曾在访问中带点唏嘘说：“十几年称兄道弟，但分开之后，见面都会打个招呼。”

黄树棠不仅与吴孟达的关系非常好，但当年周润发不肯借钱给吴孟达时，黄树棠也是非常支持，因为他也知道，借钱给吴孟达，就是害了他。