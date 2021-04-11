飞韩国当练习生挨五年返新 黄晶玲身上仅剩200元！

飞韩国当练习生艰辛，苦挨5年，本地女星黄晶玲回新时身上仅剩200元！曾因团员偷藏巧克力解馋，晶玲被殃及池鱼，遭受4天软禁，不给水喝、也不给食物！

最近正忙于为新剧《大大的梦想》拍摄，内容以女团为主轴，令黄晶玲不期然想起她在17岁豆蔻年华只身飞韩国当女团练习生的那段5年经历。

外形充满时代气息的晶玲日前接受《新明》访问时，忆述17岁那一年在8000名面试者中脱颖而出，获选成为女团SKarf的成员，SKarf是韩国乐坛唯一的新韩日混合女团。

她当时与另外2女1男被相中飞韩国发展，她原本在淡马锡初级学院念商科，为圆满追星梦，毅然辍学飞韩。

观众见到韩团偶像一出走来自带呼风唤雨气场，万人崇拜，殊不知在韩国当练习生的日子非常人所能承受。

首先，为专心练习歌舞，团员的手机被没收，过着“与世隔绝”的日子；问起训练，她说：“清晨5时起床，练到隔天凌晨3时！”几乎24小时，除了两三小时睡觉，晶玲就像机器人一般接受魔鬼式训练。除了晶玲，团里有另一名新加坡成员刘怡伶（Tasha）。为在荧光幕上秀出窈窕身段，练习生都得饿肚子，“三餐都吃1粒鸡蛋、玉米、番薯、椰菜花、幸运的话，或有乳酸菌饮料。”

进出医院多次

期间因为操得太辛苦，晶玲进出医院多次，连生理期也因荷尔蒙失调，8个月不来月经。至于月薪？全数支付受训费用，晶玲不讳言“零收入”。

记者问她这样的生活真是她想要的吗？

“辛苦是很辛苦，但这是我所选择要做的，我也因为这样的选择放弃很多东西。”她不曾投诉，咬紧牙关挨下去。

晶玲吐露，经纪公司会在两三个月给团员放一天假，那一天允许团员任吃，相等于“解放日”。

没想到某一个圣诞期间的“解放日”，晶玲却因团友犯规殃及池鱼，惨被软禁4天！

“那一天，大家都吃得很开心，有个团友悄悄在包包里藏了一块巧克力，没想到回宿舍时，经纪人逐个搜查，巧克力被翻出，经纪人怒不可遏，认为团员行为‘破坏她的信任’，一人犯错其他4人跟着遭殃！”晶玲清楚记得，她与其他4团员被锁在房间，不给水、不给食物作为“背叛的惩罚”，那4天度日如年，只能趁上洗手间时偷喝水龙头的自来水！

推单曲上综艺表演却无进账

晶玲成功完成训练之后，推出女团单曲、上综艺节目，也常跑场，一天可跑两场，“几乎每天都是在表演的路上，回到宿舍已是凌晨，隔天一早又得工作。”

补眠都在车上，表演风雨不改，“穿上4寸高跟鞋在雨后的台上载歌载舞，很多时候差点摔跤。”

外表光鲜，有苦自知，但晶玲认为也从中学会当艺人的坚韧性，只要心怀目标，再怎么难，再怎么辛苦都能做到！

由于表演没收入，晶玲启程韩国之前，将未曾动用的红包钱加上辛苦打工赚来的，总共将近2万当救命钱，她说：“我曾当过林俊杰、杨丞琳、郭美美与王力宏的伴舞，打工赚了一点钱。”不过，5年下来，回新时，她身上仅剩200元。

母亲遭经纪人 斥“不会教女”

晶玲与经纪公司签下7年合约，尽管挨得很辛苦，但她认为埋怨也不会改变。

个性率直的她，对于表演有自己的坚持，认为不对的或可改善就会大胆直言，这一下惹恼经纪人，某天打电话给她母亲投诉，用词很不客气。

“对方打电话向我妈妈兴师问罪，问她怎么教女儿？怎么当人妈妈！我听到了很生气，怎么对我都可以，但不尊重我母亲就不行！”

她惊觉母亲已非首次因为自己被经纪人斥责，意难平的晶玲悄悄致电哥哥帮买飞回新的机票，拿了护照头也不回，直奔机场飞回新加坡！

“妈妈见到我抵家门的那一瞬间一脸惊讶，我告诉她要休息两个月。”

也因为合约未满，晶玲后来必须面对法律诉讼，她通过朋友介绍，找了律师，花了1年半时间打官司，终于成功与公司解约。

新剧演国标舞老师 贴墙30分钟练直身体

晶玲为新剧《大大的梦想》当上一名国标舞老师，平时习惯驼背的她为练直身体，紧贴墙壁30分钟，听着喜欢的BTS歌曲，30分钟很快就过。

首次演出8频道9点档新剧，角色逆转与挑战性很大，能接演角色，晶玲非常珍惜。